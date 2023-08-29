الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير اقتصادى يوضح أسباب تراجع المعروض النقدى فى منطقة اليورو

منطقة اليورو
منطقة اليورو

أوضح محمد يسلم الفلالي، الخبير الاقتصادي، أسباب تراجع المعروض النقدي في منطقة اليورو، قائلاً: "إن المعروض النقدي مؤشر اقتصادي، وهو من أهم المؤشرات الرائدة". 

وأضاف يسلم الفلالي خلال مداخلة ببرنامج "المراقب" الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن اليورو الأوربي دليل على التوجه الاقتصادي في العام، وخاصة النظام المالي، كما أنه مؤشر شمولي، وبالتالي فإنه مهم لأن يعطي صورة عن توجه السيولة للنظام المالي ككل.

وأشار إلى أن هناك من يرجح هذا التحرك في سعر الفائدة للعمليات النقدية التي قام بها البنك المركزي الأوروبي، وهناك من يرجع ذلك أيضا لأمور أكثر تعقيدا. 

وأوضح أن هذا مؤشر بجانب مؤشرات أخرى تكشف أن الاقتصاد الأوروبي يتجه نحو مرحلة صعبة.

أسباب تراجع المعروض النقدي منطقة اليورو برنامج المراقب

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