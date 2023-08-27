الاقتصاد العالمى فى مأزق.. "بلومبرج": تقليص النشاط التجارى فى منطقة اليورو

شهدت منطقة اليورو انخفاضًا حادًا في نشاطها التجاري، في شهر أغسطس الجاري، واعتبرت وكالة بلومبرج أن هذا التقلص يعتبر الأكثر حدة من عام 2020، مع انتشار جائحة كورونا.

تقلص نشاط منطقة اليورو

وقالت الوكالة، تعمق الانكماش في النشاط التجاري في منطقة اليورو هذا الشهر، وعلى الأخص في ألمانيا، حيث كان الانخفاض هو الأكثر حدة منذ أن أدى الوباء إلى توقف الاقتصاد بشكل صارخ في مايو 2020.

وسجلت فرنسا انخفاضًا شهريًا ثالثًا في الإنتاج، في حين تقلصت بقية المنطقة بشكل أكثر اعتدالًا، وفقًا لمسح لمديري المشتريات، وتضاءلت الآفاق الاقتصادية للسويد، في حين أكد انخفاض مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة على قدر أكبر من الحذر لدى المستهلكين.

زيادة أسعار الفائدة في تركيا

فاجأ مسئولو البنك المركزي التركي، والمعينون حديثًا بقيادة المحافظ حافظ جاي إركان، الأسواق بأكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ عام 2018، وأثارت هذه الخطوة ارتفاعًا في الليرة التركية وأسهم البنوك.

انكماش نشاط القطاع الخاص في أوروبا

وفي أوروبا ، تزايدت حدة انكماش نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو، الأمر الذي دفع المستثمرين إلى المراهنة على أن البنك المركزي الأوروبي سوف يوقف حملته لرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل وانكمش قطاعا الصناعة والتجارة.

انخفاض مبيعات التجزئة في بريطانيا

وفي بريطانيا، انخفضت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة أكثر من المتوقع في يوليو بعد موجة من الطقس البارد والممطر، التي أبقت الناس خارج المتاجر في الوقت الذي أصبح فيه المستهلكون أكثر حذرًا فيما يتعلق بالإنفاق.

تراجع طلبات الرهن العقاري في الولايات المتحدة

تراجعت طلبات الرهن العقاري لشراء المنازل في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاثة عقود تقريبًا، مما يشير إلى أن العقارات السكنية تعاني من الارتفاع الأخير في تكاليف الاقتراض.

وارتفع سعر العقد على الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عامًا بمقدار 15 نقطة أساس إلى 7.31٪ في الأسبوع المنتهي في 18 أغسطس - وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2000.

كما أصبح السياسيون الأمريكيون أكثر حرصًا من أي وقت مضى على إمداد الاقتصاد بالأموال الحكومية، وهو التحول الذي يساعد بالفعل في رفع تكاليف الاقتراض، ويبدو من المرجح أن يبقيها مرتفعة لفترة طويلة بعد انتهاء حالة الطوارئ التضخمية.

انخفاض صادرات آسيا

واصلت الصادرات المبكرة لكوريا الجنوبية انخفاضها في أغسطس في أحدث علامة على أن التجارة العالمية الباهتة تؤثر على النمو الاقتصادي وانخفضت الشحنات اليومية بنسبة 10.7٪ في المتوسط في أول 20 يومًا من الشهر مقارنة بالعام السابق.

وستوقف الصين جميع واردات المأكولات البحرية من اليابان، مما يؤدي إلى تصاعد التوترات بين البلدين، حيث تبدأ اليابان في إطلاق مثير للجدل لمياه الصرف الصحي المعالجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المحطمة.