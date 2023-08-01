خبير اقتصادى يكشف مدى انعكاس النمو البطىء في الصين على مؤشرات الاقتصاد العالمى

أوضح محيي الدين قصار، الخبير الاقتصادي، مدى انعكاس النمو البطيء في الصين على مؤشرات الاقتصاد العالمي، قائلاً: "إن الاقتصاد الصيني يشهد تباطؤًا منذ عام 2010م، وبالتالي لم يستطع أن يعالج المشكلة خاصة بعد أزمة كورونا".

وأضاف محيي الدين قصار، خلال مداخلة ببرنامج "المراقب" المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أنه يوجد سوء توزيع وإدارة، لافتاً إلى أن هناك تقلصا في الطلب العام على المنتجات الصينية، كما أن هناك ارتفاعا بالأسعار عالميًا، وارتفاع الأسعار الداخلية يجعل هذا الطلب المتقلص هو الأخطر على إنتاجهم.

وأوضح أن المشكلة الأخرى تتمثل في أن الصين ما زالت تعتمد على الدولار الأمريكي في التمويل القائم، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تلعب دورًا كبيرًا في مساعدة الاقتصاد الصيني على الفشل، حيث إنه لم يفشل بالمعنى المطلق لكن بمعنى أن الدولة لا تستطيع أن تحقق النمو الذي يضمن ارتفاع العمالة في البلد.