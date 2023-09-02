السبت 02 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

وزيرة الثقافة تشارك في المؤتمر الصحفي لملتقى فنون ذوي القدرات الخاصة "أولادنا"

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

شاركت  الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والسفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالمؤتمر الصحفي للدورة السابعة للملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة "أولادنا"، والذي تُقام فعالياته تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

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ووجهت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لاهتمامه ودعمه اللامحدود للمبادرات الجادة التي تستهدف تحقيق الدمج لأبنائنا من ذوي القدرات الخاصة بشكل طبيعي داخل النسيج المجتمعي المصري، وقدمت الشكر إلى كافة الوزارات والمؤسسات الداعمة للمهرجان.

وأكدت أن اهتمام وزارة الثقافة بدعم واحتضان هذا الملتقى،  يأتي تفعيلًا لمستهدفات الدولة في هذا الصدد، كما يُمثل هذا الملتقى بيئة خصبة في مجال دمج ورعاية وتنمية مواهب أبنائنا من ذوي القدرات الخاصة بمجالات الفنون والآداب المتعددة، مؤكدة أنهم يُجسدون رسالة صادقة للتحدي والإرادة وحب الحياة، ووجهت التحية للقائمين على الملتقى ولأولياء أمور الأطفال المشاركين في فعالياته.

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فاصيل المهرجان الذي تنطلق فعالياته الجمعة 22 حتى 29 سبتمبر الجاري، بالدمج مع مهرجان الفنون والفلكلور الصيني، حيث يشهد المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية حفل افتتاحه، بينما يُقام حفل الختام بالمسرح الصغير، ويشارك في الدورة الحالية 41 دولة عربية وإفريقية وأجنبية، كما يتضمن الملتقى مجموعة متنوعة من الأفلام الدولية المشاركة، وعددًا من الورش والندوات والعروض الفنية والسينمائية.

جانب من الفعالية

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية
جانب من الفعالية
جانب من الفعالية
أولادنا ذوى القدرات الخاصة المصريين سها جندي وزيرة الثقافة وزارة الثقافة

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