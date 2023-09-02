السبت 02 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

وزيرة الثقافة تتفقد مشروع مبنى مستشفى أكاديمية الفنون بالهرم

جولة وزيرة الثقافة
جولة وزيرة الثقافة

تفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، مشروع مستشفى أكاديمية الفنون بالهرم،  للوقوف على المراحل التي تم الانتهاء منها، ونسبة تنفيذ مراحل المشروع والتي بلغت قرابة 68%، وآليات سير العمل، والتي تتم طبقًا لكود وزارة الصحة للمستشفيات.

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حيث تفقدت وزيرة الثقافة، المبنى الرئيسي والذي يتكون  من طابق أرضي، إضافة إلى 10 أدوار متكررة،  والسطح، ومبنى العيادة الخارجية، ويقع مبنى المستشفى داخل حرم أكاديمية الفنون بالهرم بإجمالي مسطح 19800 متر مربع، ومساحة الدور المتكرر 1400 متر مربع، ومساحة الدور الأرضي 3600 متر مربع.

ومن المقرر أن تتكون المستشفى من 110 سرير غرف مرضى، 10 أجنحة، 5 غرف عزل، 11 سريرًا للغسيل الكلوي، 13 سريرًا لاستقبال الطوارئ، غرفة قسطرة، 23 سريرًا للعناية المركزة، 8 حضانات، 8 أسرة عناية مركزة للأطفال.

 

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