تدور حول "استلهام وتوظيف التراث".. تفاصيل الندوات العلمية بمهرجان الإسماعيلية للفنون

تنطلق فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الثالثة والعشرين، الأحد المقبل، بقصر ثقافة الإسماعيلية، برعاية وحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، والذي يقام بالتعاون بين وزارة الثقافة "الهيئة العامة لقصور الثقافة، قطاع العلاقات الثقافية الخارجية"، ومحافظة الإسماعيلية، وبالتنسيق مع هيئة قناة السويس وهيئة التنشيط السياحي، ويستمر حتى 8 سبتمبر.

ويشهد قصر ثقافة الإسماعيلية بالتزامن مع فعاليات المهرجان إقامة برنامج ندوات علمية تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تدور حول "استلهام وتوظيف عناصر التراث والمأثور الشعبي في فرق الفنون الشعبية"، وتتضمن أربعة محاور يتم مناقشتها بالقصر على مدار أربعة أيام في الحادية عشرة صباحا.

تدشن فعاليات الندوات بالجلسة الافتتاحية يوم الإثنين 4 سبتمبر، بالمحور الأول بعنوان "توظيف العادات والتقاليد والمعتقدات في فرق الفنون الشعبية" يشارك به د.حمدي سليمان، د. سامح شوقي، نشأت نجيب.

ويوم الثلاثاء 5 سبتمبر يقام المحور الثاني بعنوان "توظيف فنون القول في فرق الفنون الشعبية" يشارك به جمال حراجي، عبده المصري، مدحت منير.

أما يوم الأربعاء 6 سبتمبر فيناقش في المحور الثالث "توظيف فنون الحركة في فرق الرقص الشعبي" بمشاركة عمرو عجمي، محمد حجاج، نصر الدين ناصر.

بينما يتضمن يوم الخميس الموافق 7 سبتمبر المحور الرابع بعنوان "توظيف عناصر الموسيقى في فرق الفنون الشعبية" يشارك به أشرف عوض الله، وماهر كمال.

فعاليات الندوات العلمية تقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.

يشار إلى أن المهرجان في دورته ال 23 يشهد مشاركة 9 فرق فنون شعبية مصرية تابعة لقصور الثقافة وهي العريش، والإسماعيلية، ومطروح، والحرية إسكندرية، والشرقية، وملوي، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، كما يشهد مشاركة 6 فرق من دول الهند، وسيرلانكا، ورومانيا، والمكسيك، وكنعان الفلسطينية، وإندونيسيا. وفرقة من مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، وللمرة الأولى بالمهرجان تقدم عروض لفرقة ذوي القدرات الخاصة التابعة لمحافظة الإسماعيلية. ويقام حفلي الافتتاح والختام بقصر ثقافة الإسماعيلية، وتقام الفعاليات في نادي الشيخ زايد، ونادي الفيروز، ونادي الدنفاه، ونادي الأسرة، وفايد، والقنطرة غرب، والقصاصين.