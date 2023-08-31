الخميس 31 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بمشاركة 16 فرقة.. انطلاق مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية الأحد المقبل

صورة المهرجان
صورة المهرجان

تنطلق في الثامنة مساء الأحد المقبل 3 سبتمبر، فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الثالثة والعشرين، والذي يقام بالتعاون بين وزارة الثقافة "الهيئة العامة لقصور الثقافة، قطاع العلاقات الثقافية الخارجية"، ومحافظة الإسماعيلية، وبالتنسيق مع هيئة قناة السويس وهيئة التنشيط السياحي، ويستمر حتى 8 سبتمبر، وذلك برعاية وحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

مهرجان العلمين.. انتهاء الاستعدادات لانطلاق حفل عمر كمال و"أبو"

مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية

وقال عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية يعد حوارا ثقافيا وفنيا يؤكد ثراء الفنون الشعبية للدول المشاركة ويؤكد الدور الريادي لمصر وقوتها الناعمة، موضحا أن المهرجان يشهد مشاركة 16 فرقة فنون شعبية مصرية ودولية، حيث تشارك به 9 فرق فنون شعبية مصرية تابعة لقصور الثقافة وهي العريش، والإسماعيلية، ومطروح، والحرية إسكندرية، والشرقية، وملوي، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، كما يشهد مشاركة 6 فرق من دول الهند، وسيرلانكا، ورومانيا، والمكسيك، وكنعان الفلسطينية، وإندونيسيا. وفرقة من مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، وللمرة الأولى بالمهرجان تقدم عروض لفرقة ذوي القدرات الخاصة التابعة لمحافظة الإسماعيلية.

الفرق الفنية

txt

مهرجان القلعة يرفع شعار كامل العدد فى حفل سيريلانكا والحجار

وأضاف "البسيوني" أن الفعاليات تنطلق في السادسة مساء السبت المقبل 2 سبتمبر بديفيله فني للفرق المشاركة، أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية القديم، ويقام حفل افتتاح المهرجان في اليوم التالي الأحد 3 سبتمبر بقصر ثقافة الإسماعيلية في الثامنة مساء، بأوبريت فني لجميع الفرق المصرية والدولية من إخراج الفنان هشام عطوة، ثم تنطلق الفعاليات في نادي الشيخ زايد، ونادي الفيروز، ونادي الدنفاه، ونادي الأسرة، وفايد، والقنطرة غرب، والقصاصين.

هذا ويشهد المهرجان إقامة برنامج ثقافي بالتزامن مع الفعاليات الفنية يدور حول "استلهام وتوظيف عناصر التراث والمأثور الشعبي في فرق الفنون الشعبية"، كما تنظم قصور الثقافة عدة معارض لجمهور وضيوف المهرجان وأبناء الإسماعيلية تتنوع بين معرض كتاب لأحدث إصدارات هيئة قصور الثقافة ومعرض حرف تراثية ومعرض فنون تشكيلية.

 

افيش المهرجان
محافظة الإسماعيلية مهرجان الإسماعيلية مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية الفنون الشعبية الإسماعيلية المهرجان

مواد متعلقة

ليلة الشباب.. مصطفى شوقى وأحمد جمال يشعلان أجواء مهرجان القلعة

الأكثر قراءة

رضوى الشربينى تكشف السبب الحقيقى لطلاق أحمد سعد وعلياء بسيونى

الداخلية تكشف حقيقة ادعاء شخص احتجز أشقائه لخلاف على الميراث بأوسيم

قيادات حزب «الإصلاح والنهضة»: السيسى زعيم تاريخى ولا يجب وقف مشروعه التنموى فى منتصف الطريق

التفاصيل الكاملة لرحيل فاتنة الأربعينيات "كاميليا"

تجديد الثقة في "سُعيدة" مديرًا لنادي الشرطة بحدائق أكتوبر

براتب يصل ل9000 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن 250 وظيفة جديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الرئيس الأكثر إنجازًا فى الملف الاقتصادى

مدحت بشاى

ولاية ثالثة لإطلاق المزيد من إشراقات المواطنة

د. محمد عفيفي

الدور المصرى فى السودان

ماجد حبته

مشروعات التنمية الزراعية

عبد الرحيم طايع

الذين يعيشون فى المقابر

أحمد الصغير

الرئيس الذى انتصر لبلاده ولم ينتصر لشخصه

وائل لطفي

العبقرى العادى!!

محمد العسيري

الحنين إلى دمشق

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة فى الضفة

اقتحام مطار بن جوريون.. وإسرائيل: الحادث جنائى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال