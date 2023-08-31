مهرجان العلمين.. انتهاء الاستعدادات لانطلاق حفل عمر كمال و"أبو"

انتهى القائمون على حفل المطرب "أبو" والمطرب الشعبي عمر كمال من تحضيرات الحفل قبل انتهائه بساعات، ومن المقرر إقامته ضمن فاعليات مهرجان العلمين في دورته الأولى.

ويقدم عمر كمال خلال الحفل باقة مميزة من أغنياته التي يتفاعل معها الجمهور، فضلا عن عدد من الأغاني الجديدة التي يطل بها على الجمهور لأول مرة.

يقام حفل عمر كمال والمطرب أبو وفريق الصواريخ، ودبل زوكش على مسرح أرينا العلمين يوم الخميس المقبل 31 أغسطس، على أن يتم فتح أبواب المسرح للجمهور في تمام الساعة السادسة مساء، ويقام الحفل في تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل.

وأتاحت شركة تذكرتى تذاكر الحفل على موقعها أمام الجمهور، وتم طرح التذاكر في فئتين.

الفئة الأولى عادي 250 جنيهًا.

الفئة الثانية عادي مجموعات 200 جنيه.

