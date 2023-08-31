الخميس 31 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مهرجان العلمين.. أبو وعمر كمال نجما حفل اليوم على مسرح «أرينا»

جريدة الدستور

كشفت سارة سراج مراسلة فضائية "إكسترا نيوز" من مدينة العلمين الجديدة، تفاصيل حفلات ختام مهرجان العلمين في دورته الأولى. 

وقالت سارة سراج، إن العلمين أرينا ستشهد الليلة، الحفل الغنائي للمطرب عمر كمال والفنان «أبو» ومجموعة من الفرق الغنائية.

وأوضحت سارة سراج أن غدًا الجمعة الأول من سبتمبر، يشهد الحفل الغنائي المنتظر للنجم ويجز، ويقام أيضا في العلمين أرينا.

وأكدت مراسلة “إكسترا نيوز” أن مهرجان العلمين قدم مجموعة كبيرة من الحفلات التي ترضي جميع الأذواق والفئات العمرية، وأيضا تقديم جميع أنواع الفنون الشعبية والتراثية.

وشهد الممشى السياحي في مدينة العلمين الجديدة، ظهور الفرق الغنائية الشبابية، يوميا من الساعة 5 مساء.

اكسترا نيوز مهرجان العلمين سارة سراج مدينة العلمين الجديدة

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