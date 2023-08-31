الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير يوضح لـ"القاهرة الإخبارية" تأثير مهرجان العلمين على السياحة في مصر

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

أوضح الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحى، تأثير مهرجان العالم علمين الذى أقيم بمدينة العلمين الجديدة في نسخته الأولى سواء الفني أو الثقافي أو السياحي لأكبر مدن مصر التي تنتمي للجيل الرابع بمنطقة الساحل الشمالى التي تضم الاستدامة والتطور.

وقال خلال مداخلة هاتفية على فضائية "القاهرة الاخبارية"، إن نجاح مهرجان العالمين عمل على جذب عدة دول لتسليط الأضواء على مصر خاصة الدول العربية، مشيرا إلى أن المهرجان كان يمتاز بالتنوع بالإضافة إلى نسب الإشغالات التي وصلت لـ 90% فى أغلب الفنادق.

وتابع، أن التنوع في مهرجان العلمين سواء الشاطئية والترفيهية والثقافية والرياضية أحدث تنوع فى السياحة مما ساعد تسليط الضوء وترويج السياحة فى مصر بأنماطها المختلفة كدولة جاذبة للسياحة بشكل عام، منوهًا مطار العلمين الدولي أثر بشكل إيجابي على السياحة بالإضافة إلى الخدمات المقدمة.

وأوضح أنه قبل مدينة العلمين الجديدة والمهرجان كان السائحين الأجانب يزورون متحف العلمين وزيارة المقابر وبعض الآثار فقط، ولكن الآن العلمين تشهد طفرة ضخمة في أنماط السياحة داخل تلك المدينة، متابعًا أن قرار تمديد مهرجان هو أكبر دليل على نجاحه وحصوله على دعاية إيجابية.

واستطرد أن من أهم أنماط السياحة التى حدثت فى العلمين الجديدة هى سياحة المؤتمرات، حيث التقى الرئيس السيسى بعدد من نظرائه بها، ويمكن أن تستمر سياحة المؤتمرات طوال العام مثلما يحدث فى شرم الشيخ، وهذه دعوة للشركات والمؤتمرات العالمية لإقامة مؤتمراتهم ونشاطاتهم بوجود خدمات جاهزة بشكل كامل لجميع الفعاليات التي ستقام في المستقبل. 

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