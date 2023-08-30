وزيرة الثقافة تكشف تفاصيل مبادرة "ابدأ حلمك"

كشفت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، عن تفاصيل مبادرة "ابدأ حلمك".

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، والمُذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الأربعاء، إنه تم إصدار قرار بإعادة تشكيل اللجنة العليا لمشروع "ابدأ حلمك".

وأضافت الكيلاني أنه يجب أن يكون لدى الشباب حلم يسعون لتحقيقه، لافتة إلى أن مبادرة "ابدأ حلمك" تهدف لاكتشاف الموهوبين بمجالات متنوعة.

وأشارت إلى أن الجامعات والمدارس مليئة بالمواهب في مجالات متعددة، موضحة أن الوزارة تكشف وترعى وتنمي المواهب الجديدة والصاعدة.

وأكدت أن المبادرة أحد المشروعات الفنية التي تنفذها وزارة الثقافة، ويهدف المشروع لإعداد الممثل الشامل، في مهارات التمثيل والارتجال والكتابة، وعناصر الصورة المختلفة، للوصول إلى تقديم عروض مسرحية ذات طبيعة إنتاجية مختلفة.