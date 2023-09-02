السبت 02 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الثقافة

وزيرة الثقافة تسلم شهادات تخرج الدفعة الرابعة للمدرسة العربية للسينما

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

سلمت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون شهادات التخرج لطلبة الدفعة الرابعة للمدرسة العربية للسينما والتليفزيون عن بُعد، والبالغ عددهم  24 خريجًا، والتي تُعد الدفعة الأولى بعد انتقال تبعية المدرسة من صندوق التنمية الثقافية لأكاديمية الفنون.

أكاديمية الفنون منارة تعليمية متفردة 

وقالت وزيرة الثقافة، إن أكاديمية الفنون تمثل منارة تعليمية متفردة في مصر والوطن العربى، بما تقدمه من خدمات تعليمية وأكاديمية بمجالات الثقافة والفنون المتعددة، وتفتح بها آفاقًا جادة لتخريج أجيال من المبدعين القادرين على صون هويتنا التراثية والحضارية"، وهنأت خريجي المدرسة وحثتهم على بذل المزيد من النجاحات، والسعي المتواصل لتطوير قدراتهم الإبداعية، ليصبحوا من خلالها إضافة فاعلة ومؤثرة بمجالات الفنون والثقافة المتعددة.

ماذا عن المدرسة العربية للسينما والتليفزيون ؟

جدير بالذكر، أن المدرسة العربية للسينما والتليفزيون ـ التابعة لأكاديمية الفنون ـ تقوم بتعليم فنون السينما والتليفزيون عن بعد للناطقين باللغة العربية في جميع أنحاء العالم، حيث قامت بتأسيسها الدكتورة منى الصبان، وتهدف «المدرسة العربية للسينما والتليفزيون» إلى توفير الفرصة لمحبي هذه الفنون للحصول على تعليم  متخصص في مجالات السيناريو، الإخراج، التصوير، المونتاج، الصوت، الإنتاج، الديكور، الرسوم المتحركة، حيث يتم شرح هذه المناهج باستعمال الوسائط المتعددة .

على جانب آخر، تفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، مشروع مستشفى أكاديمية الفنون بالهرم، للوقوف على المراحل التي تم الانتهاء منها، ونسبة تنفيذ  مراحل المشروع والتي بلغت قرابة 68%، وآليات سير العمل، والتي تتم طبقًا لكود وزارة الصحة للمستشفيات.

حيث تفقدت وزيرة الثقافة، المبنى الرئيسي والذي يتكون  من طابق أرضي، إضافة إلى 10 أدوار متكررة، والسطح، ومبنى العيادة الخارجية، ويقع مبنى المستشفى داخل حرم أكاديمية الفنون بالهرم بإجمالي مسطح 19800 متر مربع، ومساحة الدور المتكرر 1400 متر مربع، ومساحة الدور الأرضي 3600 متر مربع.

ومن المقرر أن تتكون المستشفى من 110 أسرة غرف مرضى، 10 أجنحة، 5 غرف عزل، 11 سريرًا للغسيل الكلوي، 13 سريرًا لاستقبال الطوارئ، غرفة قسطرة، 23 سريرًا للعناية المركزة، 8 حضانات، 8 أسرة عناية مركزة للأطفال.

الدكتورة نيفين الكيلاني الدكتورة غادة جبارة أكاديمية الفنون المدرسة العربية للسينما والتليفزيون صون هويتنا التراثية

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