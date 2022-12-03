خلال استضافتها بـ«الستات مايعرفوش يكدبوا».. رئيس أكاديمية الفنون تحقق حلم ياسمين فؤاد

استجابت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون لياسمين فؤاد التي عزفت أمام الرئيس أثناء افتتاح المنصورة الجديدة وستلتقي بها خلال الأسبوع الجاري لبحث إلتحاقها بالأكاديمية وتحقيق حلمها الذي أفصحت عنه أثناء لقائها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال استضافة برنامج الستات مايعرفوش لها مع الإعلاميات منى عبد الغني ومها الصغير.

البرنامج يذاع من السبت للأربعاء في الثالثة عصرا على قناة CBC.

وأعربت ياسمين عن فرحتها الشديدة بردود الفعل السريعة حينما أفصحت عن حلمها وقالت: «حاسة إن كل أحلامي بتتحقق» وقدمت ياسمين عزف موسيقى مبهج خلال الفقرة لأغاني مختلفة منها أغنية حلوة يابلادي والتي تغنت بها منى عبد الغني في ختام الفقرة.