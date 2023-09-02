السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الإعدام شنقًا لعاملة ومندوب لقتلهما غينتها في منطقة الرمل بالإسكندرية

محكمة
محكمة

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية ، في حكمها الصادر اليوم قرارًا بمعاقبة عاملة ومندوب مبيعات، بالإعدام شنقا، لاتهامهم بقتل المجني عليها الطفلة، كما قررت المحكمة إلزام المتهمين بالمصاريف الجنائية، في القضية المقيدة، برقم 16277 لسنة 2022.

هيئة محكمة الجنايات

وقد صدر الحكم ، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار مدحت عبد الكريم عبد العزيز، والمستشار هيثم وجيه محمد حماد، وسكرتير المحكمة حسن عمر.

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إحالة المتهم بقتل شاب فى مقهى بالشرابية إلى محكمة الجنايات

بلاغ لقسم شرطة الرمل ثاني

وفي عام 2022 كان قد تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من رئيس مباحث قسم شرطة الرمل ثان، يفيد بالعثور على جثة طفلة ملفوفة بقطعة قماش ملقاة على جانب الطريق أسفل كوبري مشاة بطريق المحمودية بدائرة القسم.

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الإعدام لفرد أمن اعتدى على طالبة بالإكراه فى الإسكندرية

تحريات ضباط مباحث الرمل

على الفور أمر مدير أمن الإسكندرية بتشكيل فريق بحث عالي المستوى لكشف لغز الجريمة، وتبين من التحريات التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان، عن أنه على إثر قيام المتهمة الأولى "ه‍.ر.ش" عاملة بإحدى شركات الألبان بمحافظة القليوبية، بترك منزل الزوجية وبصحبتها أبنائها الثلاثة ومن بينهم المجني عليها "ه‍.م" 7 سنوات نجلة المتهمة الأولى واتجهت إلى محافظة الإسكندرية.

أضافت تحرييات ضباط مباحث الرمل ثاني أنه بعد أن تقابلت مع المتهم الثاني "أ.م.ح" مندوب بشركة، واستقروا بمنطقة خورشيد، استأجروا شقة بعيد عن أعين أهلها وزوجها، وبسبب استمرار بكاء المجني عليها، أقدم المتهمون على التخلص منها.

كما أفادت التحريات أن المتهمة الأولى قامت بتقييد ساقها وتكميم فمها، وقام المتهم الثاني بخنقها بقوة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، ووضعها داخل قطعة قماش أو كيس بلاستيكي، واستقلوا توك توك وتوجهوا إلى المكان محل الواقعة وإلقاء بها أسفل كوبري مشاة بطريق المحمودية.

على الفور تم إصدار إذن من النيابة العامة وتحركت قوة أمنية من ضباط مباحث الرمل ثاني بإشراف مدير مباحث الإسكندرسية، وتمكنت من ضبط المتهمين في أحد الأكمنة التي أعدت لهما.

وقد تم تحرير  محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتهم التي أصدرت قرارها بالإعدام للمتهمين.

محكمة جنايات الإسكندرية الإعدام شنقا قتل المجني عليها المصاريف الجنائية المستشار محمود عيسى سراج الدين قسم شرطة الرمل ثاني

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