الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الإعدام شنقا لقاتل توأمه بكفر الشيخ

إعدام
إعدام

قضت الدائرة الثانية، بمحكمة جنايات كفر الشيخ، اليوم الإثنين، باجماع جميع الآراء بالإعدام شنقا على  المتهم بقتل توأمه بسبب خلافات عائلية في عزبة الإخماس التابعة لقرية إسحاقة بمركز ومحافظة كفر الشيخ في أحداث القضية رقم 13028 لسنة 2022 جنح مركز كفر الشيخ والمقيدة برقم 3279 لسنة 2023 جنايات كلي كفر الشيخ.

كانت المحكمة  في جلستها الماضية قد إحالة أوراق المتهم لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

صدر الحكم  برئاسة  المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة الثانية، وعضوية المستشارين محمد مصطفي سليم، وأحمد فتحي عبد المتعال، ومحمد عزمي أبو زيد، وسكرتارية محمد عبد الوهاب أبو طالب.

كان المستشار سعود محمد نجيب، المحامى العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، قد أحال "م.ف"، 31 عامًا، عامل عادي، مقيم قرية إسحاقة التابعة لمركز ومحافظة كفر الشيخ لمحكمة الجنايات؛ لإجراء محاكمته عما أسند إليه من اتهام، وتبين من أمر إحالة المتهم لمحكمة جنايات كفر الشيخ   قتل المجني عليه "ط.ف "، عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية علي ذلك وأعد لهذا الغرض سلاحا أبيض "سكينا" وتوجه إليه بمحل تواجده بمسكنه وما إن ظفر به حتى عاجله بطعنة بالسلاح آنف البيان استقرت بصدره قاصدًا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التى أودت بحياته، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما تبين من أمر إحالة المتهم لمحكمة الجنايات أنه أحرز سلاحا أبيض "سكينا"، المستخدم في ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق دون أن يوجد لإحرازها مسوغ قانوني من الضرورة الشخصية أو الحرفية.

الدائرة الثانية جنايات كفر الشيخ جميع الاراء الإعدام شنقا خلافات عائلية المستشار شريف محمد قورة

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