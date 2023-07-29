السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة المتهم بقتل شاب في مقهى بالشرابية إلى محكمة الجنايات

حبس
حبس

أمرت نيابة شمال القاهرة، بإحالة المتهم بقتل شاب أمام مقهى فى منطقة الشرابية لمحكمة الجنايات.

تبين من خلال  تحقيقات النيابة أن المجنى عليه كان يجلس على مقهى في منطقة الشرابية لمشاهدة إحدى المباريات، فحضر المتهم وركن دراجته البخارية أمام المقهى فطلب منه المجنى عليه إطفاء "النور العالي للدراجة" بسبب تسلطه على عينه، إلا أن المتهم رفض ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى تشابك بالأيدي، أحضر على إثرها المتهم "مطواة" وطعن بها المجني عليه الذى سقط على الأرض وحاول الأهالي إسعافه ونقله إلى المسشتفى إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

نيابة شمال القاهرة منطقة الشرابية محكمة الجنايات النور العالى للدراجة النارية المتهم

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