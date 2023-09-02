السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"مستقبل وطن": وصول المنافذ المتحركة لمركز ومدينة القنطرة شرق بالإسماعيلية

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

وصلت سيارات المنافذ المتنقلة لبيع اللحوم والدواجن والمواد الغذائية التابعة لحزب مستقبل وطن، صباح اليوم السبت، إلى مركز ومدينة القنطرة شرق بناء على الدور المجتمعي الذي يقوم به الحزب، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكان فى استقبال السيارات نصار العشرى أمين الحزب بالقنطرة شرق وقيادات وأعضاء أمانة القنطرة شرق .

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توزيع السيارات بأماكن متفرقة داخل مدينة القنطرة شرق

وتم توزيع السيارات بأماكن متفرقة داخل مدينة القنطرة شرق، وأثنى أهالى القنطرة شرق على منافذ بيع السلع المخفضة كما قام الأهالى بتوجيه الشكر والتقدير لـ لرئيس عبدالفتاح السيسى لما يقدمه من دعم كامل للمواطنين للحد من ارتفاع الأسعار من خلال منافذ البيع المتحركة.

وصرح عماد حجازي أمين المتابعة ومشرف المنافذ المتحركة لحزب مستقبل وطن، بأن قافلة اليوم مهمة جدا لأنها تأتي لمركز عزيز على قلوبنا جميعا يحتاج لمثل هذه المبادرات والدليل مدي الإقبال الكبير من أهالينا بالقنطرة شرق على المنافذ وسعادتهم بها وشكرهم للرئيس على مبادراته الساعيه لخدمة المواطنين وخاصة الأكثر احتياجا.

حزب مستقبل وطن القنطرة الإسماعيلية رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي الأسعار

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