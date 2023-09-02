أمين مستقبل وطن ببنى سويف يجتمع بأمانة مركز الفشن

عقد النائب حسام العمدة أمين حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف، اجتماعا تنظيميا بهيئة مكتب أمانة الحزب في مركز الفشن وأمناء الوحدات الحزبية وأمناء التنظيم، ضمن سلسلة من اللقاءات التنظيمية على مستوى أمانات المحافظة، بحضور أمين تنظيم المحافظة وأعضاء الهيئة الهيئة البرلمانية للحزب.

استعراض خطة الحزب خلال المرحلة المقبلة

واستعرض اللقاء خطة الحزب خلال المرحلة المقبلة، حيث أكد أمين المحافظة على أن المرحلة القادمة تتطلب مضاعفة الجهد المبذول من الجميع، مشيدًا بالحضور من النواب وهيئة مكتب أمانة الفشن والوحدات الحزبية، لافتًا إلى ضرورة استعداد كل أعضاء حزب مستقبل وطن، للمشاركة في دعم مسيرة الوطن خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك بحضور الدكتور شريف عبدالمنعم أمين التنظيم، والنائب طه الناظر الأمين المساعد للحزب بالمحافظة، والدكتور عبد الله مبروك عضو مجلس النواب، والنائبة ميرفت ميشيل عضو مجلس النواب، والدكتورة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ، ومحمد زكي نائبًا عن النائب محمد علي عبد الفضيل عضو مجلس الشيوخ، وأدهم سعودي أمين مركز الفشن، ومحمد ماهر مهني أمين التنظيم، بالإضافة إلى عدد من أعضاء هيئة مكتب أمانة المحافظة.

زيادة مقرات الوحدات الحزبية بمركزي الفشن وسمسطا

ووجه النائب حسام العمدة بزيادة عدد مقرات الوحدات الحزبية وذلك بافتتاح 4 وحدات حزبية بمركز سمسطا و6 وحدات بمركز الفشن، واستقبالهم شكاوى ومقترحات المواطنين، والعمل على حلها بالتعاون مع الهيئة البرلمانية، مؤكدًا خلال كلمته على أن الفترة الحالية تتطلب إعلاء المصلحة العامة من الجميع والعمل بشكل جماعي.

الوحدات الحزبية الحلقة الأهم في العمل الحزبي

وأكد الدكتور شريف عبدالمنعم أمين التنظيم بالمحافظة، خلال كلمته على أن الوحدات الحزبية هي الحلقة الأهم في العمل الحزبي، كذلك هي وسيلة الاتصال المباشر مع المواطنين، مشيرًا إلى أن أنشطة وفعاليات الحزب مستمرة بشكل يومي للتواصل مع الشارع، إيمانا بدوره الهام والفعال في التواجد والتلاحم مع المواطنين.

المرحلة القادمة تتطلب تكاتف الجميع

وخلال كلمته أكد النائب طه أبوالناظر، أن المرحلة القادمة تتطلب تكاتف الجميع، وأن هيئة مكتب أمانة الحزب بمركز الفشن والوحدات الحزبية والهيئة البرلمانية على قدر المسؤولية فالعمل الناجح هو الذي اعتمد على العمل الجماعي.

وأشار النائب عبد الله مبروك خلال كلمته، إلى أن الفترة القادمة تتطلب جهود كافة أعضاء الحزب بالنظر إلى حجم وثقل تواجده في الشارع المصري خاصة مع اقتراب استحقاقات دستورية مهمة، مؤكدا أن أهالي الفشن دائمًا ما كانوا على قدر المسؤولية.