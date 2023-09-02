أمانة "مستقبل وطن" بالواسطى فى بنى سويف تطلق مجموعات تقوية مجانية للطلاب

أطلقت أمانة التعليم بحزب مستقبل وطن بمركز الواسطى ببني سويف مجموعات تقوية مجانية بعدد من قرى المحافظة، في كل المواد الدراسية بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية، وذلك في إطار الدور المجتمعي للحزب، وتخفيفًا عن كاهل أولياء الأمور.

وبدأت أمانة الواسطى في تنفيذ مجموعات التقوية المجانية بقريتي ميدوم وكوم أبوراضي، حيث جرى الاستعانة بعدد من الأساتذة المتخصصين في المواد الدراسية المختلفة، وسط إقبال للطلاب في المرحلتين الابتدائية والإعدادية.

وأعلنت أمانة مركز الواسطى عن استقبال الراغبين في الاشتراك بهذه الفصول من الطلاب من خلال مقر الحزب بالواسطى، أو مقر الوحدات الحزبية بالقرى، حيث تضم هذه الفصول أساتذة متميزين في اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم وباقى المواد، ومن المقرر استمرار هذه المجموعات حتى قبيل امتحانات الترم الأول.

ندوة تثقيفية عن الإنجازات التى تشهدها الدولة المصرية

فيما نظمت أمانة شئون الفنون والثقافة والرياضة بحزب مستقبل وطن في بندر بنى سويف ندوة تثقيفية بمركز شباب صلاح سالم عن الإنجازات التى تشهدها الدولة المصرية فى كل ربوعها، وسط حضور عدد من الشباب والفتيات.

وألقت الندوة الضوء على العديد من المشروعات القومية العملاقة التى تشهدها الدولة المصرية وبخاصة في السنوات الأخيرة، بينها المشروعات التي شهدتها محافظة بني سويف.

واستعرضت الندوة التي نظمتها أمانة الثقافة والفنون والرياضة ببندر بني سويف بقيادة الدكتورة دعاء رمضان، المتغيرات الدولية غير المسبوقة، والتي أثرت بالسلب على اقتصاديات كل الدول بلا استثناء، وأن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، نجحت في تحقيق إنجازات هائلة في كل المجالات بإشادة كل الجهات الدولية المحايدة رغم كل التحديات الموجودة.

حضر الندوة الكابتن توني عثمان، الأمين المساعد للحزب في المحافظة، ومصطفى إبراهيم، أمين شئون الثقافة والفنون والرياضة بالمحافظة، ومحمد سيد أمين، بندر بني سويف، وجمال عزوز، أمين التنظيم، وعدد من أعضاء هيئة مكتب أمانة الحزب في بندر بني سويف.