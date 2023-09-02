"حياة كريمة" توزّع وجبات ساخنة على أهالى الجيزة

تواصل مبادرة «حياة كريمة» التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى تقديم الخدمات وتنفيذ المشروعات التنموية فى القرى الأكثر احتياجًا.

وأطلقت المبادرة الرئاسية مؤخرًا قوافل طبية لفحص المواطنين، وأخرى بيطرية لفحص المواشى، إلى جانب تقديم وجبات ساخنة للفقراء، وذلك فى قرى العياط بمحافظة الجيزة.

عملت القافلة الطبية على توقيع الكشف الطبى على المواطنين، للاطمئنان على أحوالهم الصحية، ووصف الدواء المناسب لكل مريض، مع تحويل الحالات الحرجة إلى المستشفيات لتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم. أما القوافل البيطرية فقد طمأنت المزارعين على صحة المواشى الخاصة بهم، والتى يعتبرونها رأسمالهم ومصدر دخلهم الأساسى.

كما جرى إطلاق العديد من المبادرات التثقيفية والتوعوية التى تعمل على الارتقاء بالمستوى الفكرى للمواطنين، ودحض الأفكار التى يمكنها التسبب فى خلل داخل المجتمع، مثل زواج القاصرات وختان البنات وعدم تعليم الفتيات، والاستيلاء على إرث النساء.

وتزامن ذلك كله مع توزيع مجموعة من الوجبات الساخنة على الأهالى، من خلال عدد من المتطوعين التابعين للمبادرة الرئاسية، الذين حرصوا على توصيل هذه الوجبات حتى أبواب منازل الفقراء، لرفع الحرج عنهم، والحفاظ على كرامتهم، وفق ما قاله عدد من المستفيدين لـ«الدستور».

وقالت حسناء محمد، من أهالى قرية تابعة لمركز العياط بمحافظة الجيزة، إنها فوجئت بمتطوعى «حياة كريمة» يقرعون بابها، ويقدمون لها عددًا من الوجبات الساخنة وعلب العصير وزجاجات المياه الباردة.

وأضافت «حسناء»: «ماكانش عندى أكل اليوم ده والله.. واللى عملته المبادرة الرئاسية كان طوق نجاة للأسرة»، مشيرة إلى أنها لا تملك أى مصدر دخل، وتعتمد فقط على مساعدات أهل الخير، الذين يقدمون لأسرتها الطعام والماء يوميًا، فى ظل أنها أم لثلاثة أيتام، أكبرهم لم يكمل ٥ سنوات.

وقالت هدى عبدالله، من أهالى قرية تابعة لمركز العياط، إن المبادرة الرئاسية دائمًا ما تقدم دعمًا كبيرًا للمواطنين فى القرى الفقيرة والأكثر احتياجًا، مضيفة: «المبادرة الرئاسية وفرت لنا وجبة متكاملة، تحتوى على دجاج ولحم وأرز وسلاطة وخبز، إضافة إلى علب العصائر».

وقالت نجوى عبدالستار، مواطنة من إحدى قرى الجيزة: «الوجبات كانت نظيفة جدًا، وتحتوى على أصناف متنوعة، والطريقة التى قدمت بها المبادرة الرئاسية الوجبات محترمة، فقد وصل الطعام حتى منازلنا دون أن نخرج فى الشارع»، مشددة على أن «المبادرة الرئاسية صانت كرامتنا وقدمت لنا الوجبات فى منازلنا، وحفظت سترنا».

وتجمع عدد كبير من المتطوعين فى صفوف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» فى مركز العياط بمحافظة الجيزة، من أجل تجهيز وتوزيع الوجبات الساخنة على المواطنين فى القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا، ضمن جهود رفع الأعباء عن كواهل المواطنين.

وقال حسن عبدالكريم، متطوع فى «حياة كريمة»، إن الإدارة أبلغته بهذه الفعالية منذ أسبوع، فحرص على تخصيص وقته لخدمة أهالى القرى، مضيفًا: «أشعر بالسعادة بعد خدمة الفقراء والمحتاجين».

وبينت سمر مجدى، إحدى المتطوعات فى صفوف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، أن سعادة المواطنين بالوجبات كانت لا توصف، بعدما شعروا بأن الدولة لا تنساهم، وترسل الطعام حتى أبواب بيوتهم.

وقال أحمد محمد، أحد المتطوعين فى صفوف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، إنه جرى توزيع أكثر من ألف وجبة غذائية على المواطنين، مشيرًا إلى أن فكرة طرق منازل الأهالى جعلتهم يشعرون بمحبة الدولة لهم وحرصها على توفير جميع الخدمات.

وأضاف «محمد»: «كلما قدمنا وجبات للأهالى نخبرهم بأنها هدية من الرئيس عبدالفتاح السيسى، فدعوا لينا وللرئيس السيسى، وطلبوا مننا إننا نزورهم تانى، وفعلًا وعدناهم بتكرار الفعالية خلال الفترة المقبلة».