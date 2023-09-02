السبت 02 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

أهم النصائح الوقائية لتحميك من التعرض لأعراض عرق النسا

عرق النسا
عرق النسا

يعرف أن مرض عرق النسا من ضمن الأمراض الشائعة التي يصاب بها العديد من الأشخاص، ويختلف الألم من شخص لآخر، من ألم خفيف إلى آخر حاد، أو إحساس بالحرقة أو آلام قاسي.

وتزداد عمليات البحث على محركات الإنترنت وعبر مواقع التواصل الإجتماعي من قبل الكثير لمعرفة أهم النصائح الوقائية لتحميك من التعرض لأعراض عرق النسا، لذلك يرصد موقعنا كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها لمعرفة أبرز أعراض عرق النسا للوقاية وذلك وفقًا لموقع "very well health"، وإليكم تفاصيل على النحو التالي:

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وكيل "صحة مطروح" يوجه الطاقم الطبي بمستشفى النسا بالاستعداد الكامل لاستقبال موسم الصيف

أبرز اعراض عرق النسا للوقايه

1 - آلام أسفل الظهر تزداد سوءًا مع الحركات المفاجئة مثل العطس أو السعال.
2 - الاهتزاز المفاجئ أو الإحساس بـ"الصدمة الكهربائية".
3 - الإحساس بـ"دبابيس وإبر" في الساقين والقدمين.
4 - ضعف في أسفل الظهر، أو الساق، أو الأرداف، أو القدمين.
5 - تنميل في أسفل الظهر، أو الساق، أو الأرداف، أو القدمين.

نصائح وقائية لتحميك من التعرض لأعراض عرق النسا

هناك العديد من النصائح الطبية التي يجب أن تعرفها خوفاً على صحتك من التعرض لأعراض عرق النسا وإليكم التفااصيل خلال السطور التالية:

1 - ممارسة الرياضة بشكل أسبوعي شئ أساسي ويمكنك ممارسة الأنشطة المختلفة لتحريك عضلات الجسم.

2 - الوصول للوزن المناسب، لذلك يجب أن تهتم بأكلك وأن تبتعد عن تناول الأطعمة كثيرة الدهون والزيوت حفاظاً على وزنك.

3 - يجب تجنب الانتفاض أو الوثب أو الالتواء أثناء تمرين التمدد ومحاولة التمدد لمدة 30 ثانية على الأقل

4 - يجب أن حافظ على وضعية صحيحة عند الجلوس. اختر المقعد المزود بدعم جيد لمنطقة أسفل الظهر ومسند للذراعين.

تعرف على عوامل الخطر لعرق النسا

1 - تشوهات العمود الفقري مثل الانزلاق الغضروفي والنتوءات العظمية.
2 - مرضى السكر أكثر عرضة لتلف الأعصاب.
3 - الوزن الزائد للجسم ضغطًا على عمودك الفقري، مما قد يؤدي إلى الإصابة بعرق النسا.
4 - الأشخاص الذين يجلسون لفترات طويلة هم أكثر عرضة للإصابة بألم عرق النسا.

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