وكيل "صحة مطروح" يوجه الطاقم الطبي بمستشفى النسا بالاستعداد الكامل لاستقبال موسم الصيف

أجرى الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، زيارة مفاجئة على مستشفى التوليد والصحة الإنجابية وذلك لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للأطقم الطبية ومدى توفر وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وتوافر المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاته.

وتفقد وكيل صحة مطروح قسم الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة ومتابعة الإجراءات التمريضية أثناء تقديم الخدمة الطبية للمرضي وفقاً لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي.



كما تفقد وكيل صحة مطروح، بنك الدم التخزينى بالمستشفى للتأكد من توافر فصائل الدم ومشتقاته بالإضافة إلى المرور على كشك الولادة وعنبر المجانى وقسم العمليات موجها بضرورة تفعيل جميع غرف العمليات بالمستشفى بعد دعمها بأجهزة التخدير اللازمة، مشددا على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير الجارية بالدور الثاني للمستشفي تزامناً مع بداية فصل الصيف.

وعقد وكيل صحة مطروح اجتماعا مع الطاقم الطبي حيث ناقش تفعيل ورفع كفاءة الخدمة المقدمة بالعيادات الخارجية الصباحية والمسائية وعيادات تنظيم الأسرة وسبل توفير جودة الخدمة الطبية بالمستشفى، موجها بضرورة الاستعداد الكامل لدخول موسم الصيف وزيادة أعداد المترددين على المحافظة.

وكيل صحة مطروح

وكيل صحة مطروح

وكيل صحة مطروح

وكيل صحة مطروح