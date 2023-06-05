الإثنين 05 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "صحة مطروح" يوجه الطاقم الطبي بمستشفى النسا بالاستعداد الكامل لاستقبال موسم الصيف

وكيل صحة مطروح
وكيل صحة مطروح

أجرى الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، زيارة مفاجئة على مستشفى التوليد والصحة الإنجابية وذلك لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للأطقم الطبية ومدى توفر وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وتوافر المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاته.

وتفقد وكيل صحة مطروح قسم الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة ومتابعة الإجراءات التمريضية أثناء تقديم الخدمة الطبية للمرضي وفقاً لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي.

كما تفقد وكيل صحة مطروح، بنك الدم التخزينى بالمستشفى للتأكد من توافر فصائل الدم ومشتقاته بالإضافة إلى المرور على كشك الولادة وعنبر المجانى وقسم العمليات موجها  بضرورة تفعيل جميع غرف العمليات بالمستشفى بعد دعمها بأجهزة التخدير اللازمة، مشددا على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير الجارية بالدور الثاني للمستشفي تزامناً مع بداية فصل الصيف.

 

 

وعقد وكيل صحة مطروح اجتماعا مع الطاقم الطبي حيث ناقش تفعيل ورفع كفاءة الخدمة المقدمة بالعيادات الخارجية الصباحية والمسائية وعيادات تنظيم الأسرة وسبل توفير جودة الخدمة الطبية بالمستشفى، موجها بضرورة الاستعداد الكامل لدخول موسم الصيف وزيادة أعداد المترددين على المحافظة.

 

وكيل صحة مطروح
وكيل صحة مطروح
وكيل صحة مطروح
وكيل صحة مطروح
وكيل صحة مطروح
وكيل صحة مطروح
وكيل صحة مطروح
وكيل صحة مطروح
FB_IMG_1685948451511
FB_IMG_1685948451511
الإستقبال والطوارئ الخدمات الطبية المقدمة للمرضى الصحة الإنجابية الطاقم الطبي اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المخزون الاستراتيجي انتظام سير العمل بداية فصل الصيف تكثيف المرور الدوري صحة مطروح

الأكثر قراءة

الأرصاد تحذر: عاصفة ترابية جديدة تضرب البلاد

اليوم.. إعادة إجراءات محاكمة متهمين بـ"خلية داعش حلوان"

طلاب الدبلومات الفنية يواصلون أداء الامتحانات التحريرية

كيف نعى رواد السوشيال ميديا "التيك توكر" دينا مراجيح؟

اليوم.. "إسكان الشيوخ" تناقش استخراج تراخيص البناء لأعضاء التعاونية بالشرقية

9 سنوات من الإنجازات.. طفرة صناعية مصرية كبيرة رغم التحديات الدولية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سبعة محاور فى بيان مشترك للجبالى والصفدى.. بعد اجتماعات برلمانية فى عمان

ماجد حبته

موريتانيا.. ولد الغزوانى ومصر

محمود خليل

لعبة «الاغتيال المعنوى»

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكايات الطفولة وليالى الغوازى فى سنباط

وائل لطفي

البريكس وأشياء أخرى

ماجد حبته

صداقتنا مع البريكس

وائل لطفي

التسويق السياسى ونظرية «القطط الفاطسة»!

أشرف عبدالشافي

يا أحمد هذا أبوك.. صلاح السقا.. المذكرات المجهولة لـ«رائد فن العرائس»

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

"التعاون الإسلامي" يدين سماح حكومة الاحتلال بإقامة 6 بؤر استيطانية عشوائية

الخارجية الفلسطينية: غياب المحاسبة يُشجع الاحتلال على تسريع ضم الضفة

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)