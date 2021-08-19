«المرض الرجالى».. كيفية الحصول على نوم أفضل مع ألم عرق النسا؟

النوم وعرق النسا لا يختلطان، فمن يمكنه الحصول على قسط جيد من الراحة أثناء الليل إذا كان ظهره أو أرجله ينبض أو تشعر بالتنميل.

ولكن هناك أمل وفقًا لما ذكره الأطباء بموقع " health clevelandclinic" الطبي، للتخلص من عرق النسا والحصول على قسط من الراحة في النهاية.

ما هو مرض عرق النسا؟

يشير عرق النسا إلى آلام الأعصاب التي تحدث عندما يكون العصب "الوركي" مضغوطًا أو متهيجًا أو مصابًا، حيث يبدأ العصب الوركي في حوضك ويمر من خلال الأرداف وصولًا إلى الركبة.

عرق النسا ليس مثل آلام أسفل الظهر، حيث يقتصر ألم أسفل الظهر على ألم في منطقة من ظهرك، ولكن إذا كنت مصابًا بعرق النسا، فقد تلاحظ ألم حاد أو حارق أو حاد ينتقل من أسفل الظهر إلى القدم، ضعف عضلات أحد أو كلا الساقين أو القدمين، تخدر في إحدى الساقين أو كلاهما، بالإضافة إلى إحساس بوخز في الساق أو أصابع القدم.

ويمكن أن يختلف موقع ألم عرق النسا اعتمادًا على المنطقة المصابة من العصب، حيث يقول الأطباء، يمكن أن تشعر بألم أو وخز في الجزء الأمامي أو الخلفي أو الجانبي من ساقك، وفيها يكون الألم مستمرًا، أو قد يزعجك عندما تجلس أو تستلقي في أوضاع معينة.

وتشمل أسباب عرق النسا، الأعصاب المضغوطة أو متهيجة، شد بعضلات الظهر أو الوركين، تضيق العمود الفقري، بالإضافة إلى إصابة العصب الوركي من السقوط أو الحوادث.

كيفية الاستماع بنوم هادئ إذا كنت مصاب بعرق النسا؟

«تجربة وضعيات النوم»

لا يوجد وضع مثالي للنوم أو مرتبة أو وسادة تعمل دائمًا على ألم عرق النسا، لكن هذا لا يعني أنك يجب أن تعاني ليلة بعد ليلة، و بمساعدة العلاج الطبيعي، يمكنك معرفة وضع النوم الأفضل بالنسبة ليك.

«تحسين وضعية العمود الفقري الجيدة»

تحقق مما إذا كان النوم بظهر مستقيم مريحًا لك، حيث يجد الكثير من الناس أن وضع عمودهم الفقري في وضع محايد أمر مفيد وصحي.

«النوم على الجانب»

يجد بعض الناس أن النوم الجانبي مريح، حيث يمكن أن تزيل بعض الضغط عن العصب الوركي، خاصة إذا كنت تنام على الجانب المقابل لمكان الألم.

«الانحناء إلى الأمام»

إذا كان تضيق العمود الفقري يسبب لك عرق النسا، فإن الانحناء قليلًا للأمام قد يمنحك بعض الراحة، حيث يساعد وضع الانحناء إلى الأمام على فتح المساحات الضيقة في العمود الفقري.