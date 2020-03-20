الجراحة أفضل لعلاج ألم عرق النسا المزمن

أفاد باحثون أن التدخل الجراحى يمكن أن يخفف شدة الألم بأكثر من النصف بين المرضى الذين يعانون من عرق النسا على المدى الطويل.وأوضح الدكتور" كريس بيلي"، أستاذ الجراحة فى "معهد العظام والمفاصل " فى جامعة "ويسترن" فى أونتاريو، كندا: "أن عرق النسا هو أحد أعراض الألم الذي يشع في الساق وينجم عن انضغاط جذر العصب في القناة الشوكية بسبب انفتاق القرص".ويشير المعهد الوطني الأمريكي للإضطرابات العصبية والسكتة الدماغية إلى أن ضغط العصب الوركي - الذي يمر عبر الأرداف وأسفل الجزء الخلفي من الساق - يمكن أن يسبب إحساسًا يشبه الصدمة أو حرقان في أسفل الظهر. ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى ألم الساق والقدم والأرداف، وفي بعض الحالات، خدر وضعف الساق، ويعتقد أن هذه الحالة مسؤولة عن حوالي 5 إلى 10 في المائة من جميع حالات آلام أسفل الظهر.وأضاف بيلي: "لحسن الحظ، في معظم الحالات سيتحسن عرق النسا في غضون أسابيع إلى بضعة أشهر مع رعاية غير جراحية، لكن نظرت دراستنا إلى مجموعة من المرضى الذين يعانون من أعراض مستمرة بعد ذلك الوقت".وركز الباحثون، بين عامي 2010 و2016، على نتائج العلاج بين 128 مريضًا تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا والذين عانوا بالفعل من ألم عرق النسا لمدة تتراوح بين أربعة إلى 12 شهرًا.. وتم تعيين نصفهم بشكل عشوائي للخضوع لعملية استئصال القرص، والتي تنطوي على إزالة الأنسجة التي تمارس الضغط على الحبل الشوكي أو على جذر العصب.وقال بيلي: عادةً ما تكون العملية عبارة عن إجراء خارجي "بسيط" و"منخفض المخاطر نسبيًا" يتبعه انتعاش سريع، عُرض على المرضى المتبقين رعاية قياسية غير جراحية لمدة ستة أشهر، تضمنت نظامًا للتمارين الرياضية ومسكنات الألم والعلاج الطبيعي والتدريب على تحسين الوظائف ولبعض حقن الستيرويد لتخفيف الالتهاب، ولكن بعد انتهاء الدراسة، خضع ما يقرب من ثلث المجموعة غير الجراحية لعملية جراحية على أي حال - في 11 شهرًا في المتوسط.وخلص الباحثون إلى أن "الجراحة تتفوق على الرعاية غير الجراحية لهؤلاء المرضى الذين يعانون من أعراض مزمنة"، وأقر الباحثون بأن الأبحاث السابقة لم تحدد في الغالب نتيجة مماثلة، لكنه أشار إلى أن "معظم الأبحاث السابقة ركزت على المرضى الذين يعانون من أعراض أقصر، ولأن التاريخ الطبيعي جيد جدًا لهذه المجموعة، فإن فوائد الجراحة تضيع، حيث يتحسن المرضى بشكل طبيعي بمرور الوقت".