مواعيد مباريات اليوم السبت 2-9-2023 والقنوات الناقلة
مواعيد مباريات اليوم السبت 2-9-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.
ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة مانشستر سيتي ضد فولهام في الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى مباراة ريال مدريد ضد خيتافي في الدوري الإسباني.
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
- شيفلد يونايتد × إيفرتون: في الساعة الثانية والنصف ظهرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium
- برينتفورد × بورنموث: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD Xtra 1
- بيرنلي × توتنهام هوتسبير: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 3 HD Premium
- تشيلسي × نوتينجهام فورست: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 2 HD Premium
- مانشستر سيتي × فولهام: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium
- برايتون × نيوكاسل يونايتد: في الساعة السادسة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium
• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
- ريال سوسييداد × غرناطة: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1
- ريال مدريد × خيتافي: في الساعة الخامسة والربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1
- ديبورتيفو ألافيس × فالنسيا: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1
- ريال بيتيس × رايو فاليكانو: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1
• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي
- بولونيا × كالياري: في الساعة السابعة والنصف مساءً.
- أودينيزي × فروسينوني: في الساعة السابعة والنصف مساءً.
- أتالاتنا × مونزا: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.
- نابولي × لاتسيو: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.
• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني
- باير ليفركوزن × دارمشتات 98: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا.
- هوفنهايم × فولفسبورج: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا.
- بايرن ميونخ × بروسيا مونشنجلادباخ: في الساعة السادسة والنصف مساءً.
• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي
- ستاد بريست × رين: في تمام الساعة السادسة مساءً.
- موناكو × لانس: في تمام الساعة العاشرة مساءً.
• مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي
- الاتفاق × ضمك: في تمام الساعة التاسعة مساءً.
- الفتح × الأهلي: في تمام الساعة التاسعة مساءً.
- الشباب × الخليج: في تمام الساعة التاسعة مساءً.
- الحزم × النصر: في تمام الساعة التاسعة مساءً.
- التعاون × الوحدة: في تمام الساعة التاسعة مساءً.