مواعيد مباريات اليوم السبت 2-9-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة مانشستر سيتي ضد فولهام في الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى مباراة ريال مدريد ضد خيتافي في الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- شيفلد يونايتد × إيفرتون: في الساعة الثانية والنصف ظهرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium

- برينتفورد × بورنموث: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD Xtra 1

- بيرنلي × توتنهام هوتسبير: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 3 HD Premium

- تشيلسي × نوتينجهام فورست: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 2 HD Premium

- مانشستر سيتي × فولهام: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium

- برايتون × نيوكاسل يونايتد: في الساعة السادسة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- ريال سوسييداد × غرناطة: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1

- ريال مدريد × خيتافي: في الساعة الخامسة والربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1

- ديبورتيفو ألافيس × فالنسيا: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1

- ريال بيتيس × رايو فاليكانو: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

- بولونيا × كالياري: في الساعة السابعة والنصف مساءً.

- أودينيزي × فروسينوني: في الساعة السابعة والنصف مساءً.

- أتالاتنا × مونزا: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

- نابولي × لاتسيو: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني

- باير ليفركوزن × دارمشتات 98: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

- هوفنهايم × فولفسبورج: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

- بايرن ميونخ × بروسيا مونشنجلادباخ: في الساعة السادسة والنصف مساءً.

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

- ستاد بريست × رين: في تمام الساعة السادسة مساءً.

- موناكو × لانس: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي

- الاتفاق × ضمك: في تمام الساعة التاسعة مساءً.

- الفتح × الأهلي: في تمام الساعة التاسعة مساءً.

- الشباب × الخليج: في تمام الساعة التاسعة مساءً.

- الحزم × النصر: في تمام الساعة التاسعة مساءً.

- التعاون × الوحدة: في تمام الساعة التاسعة مساءً.