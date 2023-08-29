ريال مدريد يحلق وحيدا في صدارة الليجا

فشل ناديا رايو فاليكانو وفالنسيا في اللحاق بنادي ريال مدريد في صدارة بطولة الدوري الإسباني، بسبب هزيمتهما في الأسبوع الثالث.

وانهزم رايو فاليكانو بنتيجة ثقيلة جدًا 7-0 على يد نادي أتلتيكو مدريد على ملعبه تيريزا ريفيرو، وفالنسيا انهزم أمام نادي أوساسونا بنتيجة 2-1 على ملعبه ميستايا.

وضع رايو فاليكانو وفالنسيا في الدوري الإسباني بعد الهزيمة في الأسبوع الثالث

وبهاتين الخسارتين توقف رصيد كل من الفريقين عند 6 نقاط جمعها رايو فاليكانو من انتصارين بنفس النتيجة هدفين دون رد على ناديي ألميريا، وغرناطة الصاعد حديثا إلى الليجا في الأسبوعين الأول، والثاني على الترتيب ليهبط من الوصافة إلى المركز الثامن.

وفالنسيا أيضا جمعها من انتصارين على نادي إشبيلية بنتيجة 2 – 1 في الأسبوع الأول، وعلى نادي لاس بالماس الصاعد حديثا إلى الليجا بنتيجة هدف دون مقابل في الأسبوع الثاني ليتراجع إلى المركز السادس بعد أن كان يحتل المركز الثالث.

ناديان آخران حصدا 6 نقاط في 3 أسابيع

ويوجد ناديان أيضا حصدا 6 نقاط من الأسابيع الثلاثة الأولى، وهما نادي أتلتيك بلباو من انتصارين، الانتصار الأول كان على نادي أوساسونا بنتيجة هدفين نظيفين، والانتصار الثاني كان على نادي ريال بيتيس بنتيجة كبيرة 4 – 2 لكنه افتتح مبارياته بالخسارة أمام نادي ريال مدريد بنتيجة هدفين دون رد، ويتواجد في الترتيب الخامس.

وأوساسونا فقد تغلب في الأسبوع الأول على نادي سيلتا فيجو بنتيجة هدفين دون مقابل في الأسبوع الأول، وعلى فالنسيا في الأسبوع الثالث في حين الأسبوع الثاني قد تلقى هزيمة على يد أتلتيك بلباو، ويحل في المرتبة السابعة.

ريال مدريد الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة

بخسارة كل من رايو فاليكانو، وفالنسيا بات الريال الوحيد الذي تمكن من تحقيق العلامة الكاملة 9 نقاط في الأسابيع الثلاثة الأولى ليتبوأ قمة الدوري الإسباني منفردا.

ففي الأسبوع الأول فاز الريال على أتلتيك بلباو، وفي الأسبوع الثاني على ألميريا بنتيجة 3 – 1، وفي الأسبوع الثالث على نادي سيلتا فيجو بنتيجة هدف نظيف.

إشبيلية الوحيد الذي بلا نقاط

على الجانب الآخر إشبيلية هو النادي الوحيد في الدوري الإسباني الذي عجز عن تحقيق نقطة واحدة في الأسابيع الثلاثة الأولى إذ تلقى 3 هزائم متتالية على يد أندية فالنسيا في الأسبوع الأول، وديبورتيفو ألافيس الصاعد حديثا إلى الليجا بنتيجة كبيرة 3 – 4 في الأسبوع الثاني، وجيرونا بنتيجة 1 – 2 في الأسبوع الثالث ليتذيل جدول الدوري الإسباني.

وإشبيلية هو الأضعف على مستوى الدفاع في الدوري الإسباني باستقباله 8 نقاط.

إشبيلية والبداية الأسوأ على الاطلاق في الدوري الإسباني

بداية إشبيلية في الدوري الإسباني لم تكن في الحسبان، وصادمة جدا للإدارة، وجمهوره لأنها الأسوأ على الاطلاق في تاريخه حيث لم يسبق أن خسر في الأسابيع الثلاثة الأولى، ولا يحصد أي نقطة.

على النقيض كانت الادارة، والجمهور يمنيان النفس بانطلاقة أفضل كثيرا من الموسم الماضي الذي أنهاه في المركز الـ12 هو المركز الأسوأ له على الاطلاق في الألفية الجديدة، وبالرغم من ذلك في هذا الموسم جمع في الأسابيع الثلاثة الأولى نقطة من التعادل الإيجابي بهدف لمثله مع نادي بلد الوليد في الأسبوع الثاني، وتعرض لخسارتين في الأسبوعين الأول، والثالث بنفس النتيجة 1 – 2 أمام أوساسونا، وألميريا على الترتيب.

كان أسوأ مركز احتله إشبيلية في الدوري الإسباني من قبل العاشر في موسم 2002 – 2003.