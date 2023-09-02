منتخب السلة يواجه نيوزيلندا وعينه على بطاقة التأهل لأوليمبياد باريس 2024

يسعى منتخب مصر الأول لكرة السلة لحسم بطاقة تأهله لدورة باريس الأوليمبية 2024، عندما يواجه منتخب نيوزيلندا في الحادية عشرة و45 دقيقة صباح اليوم السبت، ضمن مباريات تحديد المراكز من السابع عشر إلى الثاني والثلاثين في بطولة العالم المقامة في الفلبين واليابان وإندونيسيا خلال الفترة من 25 أغسطس الماضي حتى 10 سبتمبر الجاري.

المباراة تعني الكثير لمنتخب مصر الذي يتصدر ترتيب المنتخبات الإفريقية الخمس التي تشارك في بطولة العالم وهى مصر وجنوب السودان وأنجولا وكوت ديفوار والرأس الأخضر وفوزه اليوم، سيعزز هذه الصدارة، خاصة أن هناك مباراة تصادمية اليوم بين جنوب السودان وأنجولا، في حين سيلعب منتخب كوت ديفوار مع فرنسا ومنتخب الرأس الأخضر مع اليابان.

المباراة من المفترض أنها سهلة لمنتخب مصر، خاصة أن منتخب نيوزيلندا لم يحقق سوى فوز واحد في كل المباريات التي لعبها في البطولة حتى الآن على منتخب الأردن بنتيجة 95- 87 وخسر أمام الولايات المتحدة الأمريكية 99– 72 وأمام اليونان 83– 74 وفي مباريات تحديد المراكز من 17 إلى 32 خسر أمام المكسيك بنتيجة 108- 100.

وإذا نجح منتخب مصر في تحقيق أفضل مركز بين المنتخبات الإفريقية في بطولة كأس العالم سيتأهل مباشرة إلى الدورة الأوليمبية، وإذا تراجع عن صدارة ترتيب المنتخبات الإفريقية ستكون له فرصة أخرى تتمثل في تحقيق ثاني أفضل مركز بين منتخبات إفريقيا المشاركة في كأس العالم للتأهل لخوض ملحق آخر بعد بطولة العالم.

الكندي روي رانا المدير الفني لمنتخب مصر اختار 12 لاعبًا للمشاركة في البطولة وهم: عمرو الجندي وآدم موسى وأنس أسامة وإيهاب أمين وباتريك وخالد عبدالناصر ويوسف شوشة وعاصم مرعي وعمر طارق وعمر هشام وعمرو زهران وكريم حاتم.