"ورم أمريكا الخبيث".. نانسى بيلوسى تهاجم ترامب وتدعو الجمهوريين للتخلى عنه

هاجمت رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي، أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، معتبرة أنهم أشخاص لا يقدرون كرامة "الأشخاص" و"يخافون" من التغيير، داعية الحزب الجمهوري للتخلي عن دعم ترامب في انتخابات الرئاسة 2024.

وأضافت نانسي بيلوسي في مقابلة مع تليفزيون "بلومبيرج" أن "ورم ترامب الخبيث" عبارة عن "حالة سرطانية" ضربت الولايات المتحدة داعية الحزب الجمهوري لـ"تذكر تراث ترامب السيئ"، وعدم دعمه في انتخابات الرئاسة 2024.

وقالت بيلوسي إنها وقفت في وجه ترامب لفترة طويلة خلال وجودها في منصب رئيس مجلس النواب وقت أن كان هو رئيس الدولة، محذرة من أن المدى الذي يريد أن يصل إليه ترامب وتحقيق ما يريده سيكون أمرًا "مخيفًا"، وذلك وفق شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وأضافت بيلوسي: "كان ترامب ذكيًا، حيث قوّض الصحافة وسيادة القانون، وقال إنه فوق القانون، لذا فإن رؤية المدى الذي سيصل إليه سيكون أمرًا مخيفًا وتهديدًا لديمقراطيتنا لكننا عازمون على الفوز عليه".

بيلوسي تعترف بشعبية ترامب

واعترفت بيلوسي بأن ترامب يحظى بشعبية كبيرة بين أنصاره وليست مندهشة من تأييد عناصر معينة من الأمريكيين له.

وانتقدت رئيس مجلس النواب الأمريكي السابقة ما أسمتهم بـ"العنصر المعين" الداعم لترامب قائلة: "إنهم أشخاص ربما لن نتمكن من الحصول على دعمهم أبدًا، فهم لا يشاركوننا قيمنا فيما يتعلق باحترام كرامة وقيمة كل شخص".

كما صنّفت بيلوسي من تبقى من مؤيدي ترامب على أنهم يخشون من التغيير في البلاد قائلة: "هناك من يدعمونه وهم خائفون فقط لأنهم لا يرون مكانًا لعائلاتهم في المستقبل".

وتابعت بيلوسي: "إنهم قلقون بشأن العولمة والهجرة والابتكار والتنوع والنساء والأقليات والمثليين والأشخاص الآخرين الذين يدخلون ساحة القيادة وهذا أمر يجب أن يُؤخذ في الاعتبار".

وأضافت: "لهذا أحترم كل الشعب الأمريكي، ولست خائفة مما قد يحدث بسبب طيبة الشعب الأمريكي، وقوة ديمقراطيتنا فسوف ننتصر".

كذلك حثّت نانسي بيلوسي الحزب الجمهوري على تذكر تراث ترامب السيئ والتخلي عنه كزعيم لهم أو ترشيحه في الانتخابات، معربة عن أملها في تجاوز هذا الوضع السرطاني بسبب خبث ترامب.