وزير الشباب والرياضة يضىء شُعلة بطولة الشركات ببورسعيد

أشعل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قبل قليل، شعلة بطولة الشركات والتي تقام في المدينة الرياضية بـ محافظة بورسعيد، وذلك بمشاركة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بحضور الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وشهد حفل افتتاح بطولة الشركات ببورسعيد عددًا من الفعاليات، والتي تمثلت في اضاءة الشعلة، وطابور العرض، وبالونات الصور التذكارية، ورفع شعار البطولة، بجانب عددا من الفاعليات الفنية والعروض.

تشمل بطولة الشركات في نسختها الـ 56 مسابقات متنوعة تصل لـ 137 مسابقة، ويشارك بها 21 ألف رياضي ينتمون الي 315 شركة مختلفة من مختلف محافظات الجمهورية، وقد وفرت محافظة بورسعيد كافة الإمكانيات اللازمة لإنجاح البطولة، وتقدم كافة التسهيلات من دعم لوجستى وتجهيزات لكافة أماكن الألعاب والإقامة، وذلك من أجل نجاح البطولة.

تستمر بطولة الجمهورية للشركات لمدة شهر كامل، وقد أطلق وزير الشباب والرياضة الشعلة من مدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية، وتقام تحت شعار اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، وينظمها الاتحاد الرياضي العام للشركات برئاسة المهندس حسن كامل بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وأضاء الوزير شعلتها اليوم في ملعب المدينة الرياضية ببورسعيد.

وكان قد استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بديوان عام المحافظة، وذلك على هامش افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للشركات فى نسختها رقم 56 والتى تقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والتى تبدأ فعالياتها مساء اليوم بالمدينة الرياضية ببورسعيد، وذلك بحضور الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ وعبد الفتاح حافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر لوزير الشباب والرياضة على دعمه المتواصل لمختلف الفعاليات الرياضية التي تقام بمحافظة بورسعيد، حيث أشار المحافظ إلى أن محافظة بورسعيد أتمت كافة الاستعدادات اللازمة لافتتاح البطولة، والتي تشمل مسابقات متنوعة تصل لـ 137 مسابقة ويشارك فيها 21 ألفا من 315 شركة مختلفة من مختلف محافظات الجمهورية، وتم توفير كافة الإمكانيات اللازمة لإنجاح البطولة وتقديم كافة التسهيلات من دعم لوجستى وتجهيزات لكافة أماكن الألعاب والإقامة .