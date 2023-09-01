محافظ بورسعيد يستقبل وزير الشباب استعدادا لافتتاح بطولة الجمهورية للشركات

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بديوان عام المحافظة، وذلك على هامش افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للشركات فى نسختها رقم 56 والتى تقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والتى تبدأ فعالياتها مساء اليوم بالمدينة الرياضية ببورسعيد، وذلك بحضور الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ وعبد الفتاح حافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر لوزير الشباب والرياضة على دعمه المتواصل لمختلف الفعاليات الرياضية التي تقام بمحافظة بورسعيد، حيث أشار المحافظ، أن محافظة بورسعيد أتمت كافة الاستعدادات اللازمة لافتتاح البطولة، والتي تشمل مسابقات متنوعة تصل لـ 137 مسابقة ويشارك فيها 21 ألف من 315 شركة مختلفة من مختلف محافظات الجمهورية، وتم توفير كافة الإمكانيات اللازمة لإنجاح البطولة وتقديم كافة التسهيلات من دعم لوجستى وتجهيزات لكافة أماكن الألعاب والإقامة .

ومن المقرر أن يتضمن حفل الإفتتاح طابور العرض وحملة الأعلام للفرق والمحافظات المشاركة والحفل الفنى الفلكلورى الذى يقام فى هذه المناسبة وسوف يعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إفتتاح البطولة والتى تستمر لمدة شهر كامل حيث أطلق الوزير شعلة البطولة من مدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية والتى تقام تحت شعار " اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد " وينظمها الاتحاد الرياضي العام للشركات برئاسة المهندس حسن كامل بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث