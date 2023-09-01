الرياضة تستعرض حصادها الأسبوعى (إنفوجراف)

أصدرت وزارة الشباب والرياضة تقريرها الأسبوعي بالإنفوجراف، والذي يتضمن أهم اجتماعات وزيارات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالإضافة إلى أهم أنشطة وبرامج قطاعي الشباب والرياضة بوزارة الشباب والرياضة وبعض الفعاليات مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، والتي تم تنفيذها خلال الأسبوع المنقضي من 26 حتى 31 أغسطس 2023 ونستعرض أهمها في التقرير التالي:

البداية مع أهم اللقاءات والاجتماعات التي عقدها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة والهيئات التابعة:

- التقى الدكتور أشرف صبحي، بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية، فيرون موسينجو السكرتير العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"؛ للحديث حول عدد من الملفات، وبحث إنشاء مقر جديد للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" بالعاصمة الإدارية الجديدة.

- التقي الدكتور أشرف صبحي، فؤاد المسكوت رئيس الاتحاد الإفريقي للمصارعة وعضو الاتحاد الدولي للعبة، خلال زيارته لمصر، لبحث سبل تعزيز التعاون الرياضي مع الاتحاد الإفريقي للمصارعة.

- اجتمع الدكتور أشرف صبحي مع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية لمناقشة العديد من الأمور واحتياجات الاتحادات في الفترة المقبلة ومشاركات مصر الخارجية.

- افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، فعاليات مؤتمر "تنمية المهارات وتكنولوجيا المعلومات والوظائف المستقبلية"، بمشاركة وفود ١٣ دولة عربية، ضمن فعاليات عام الشباب العربي 2023، والذي أطلقه فخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

- التقي الدكتور أشرف صبحي، بطل العالم والمنتخب المصري للإسكواش مصطفي عسل، للوقوف على استعدادات اللاعب خلال المرحلة المقبلة.

- شهد الدكتور أشرف صبحي، حفل تكريم الفائزين في مسابقة "العهد"، بمشاركة الشباب من أعضاء هيئة التدريس والطلاب لدي كليات وأقسام الإعلام من مختلف الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات المصرية بمحافظات الجمهورية، بنادي النادي بشيراتون.

- شهد الدكتور أشرف صبحي، ختام بطولة الجمهورية الثانية للدارتس، والتي تعتبر أول تعاون بين الاتحاد المصري للدارتس ونادي النادي بشيراتون.

- كرم الدكتور أشرف صبحي الفائزين في مسابقة نجوم علاء الدين في الكتابة الصحفية والمقال الصحفي والتقديم التليفزيون، من خلال التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة الأهرام ممثلة في مجلة علاء الدين، بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة.

- شهد الدكتور أشرف صبحي، إطلاق شعلة بطولة الجمهورية للشركات الـ56، بمدينة مصر الأوليمبية بالعاصمة الإدارية تحت شعار "شعلة لليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد"، تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي.

- قام الدكتور أشرف صبحي، بزيارة منتخب مصر لرفع الأثقال في المعسكر المغلق بدار الأسلحة والذخيرة، قبل سفر البعثة إلى السعودية للمشاركة في بطولة العالم للكبار والمؤهلة لأوليمبياد باريس 2024.

- شهد الدكتور أشرف صبحي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة وجمعية "حنان حياة" لرعاية ذوي الهمم والقدرات الخاصة، يقتضي تطوير كل من مركز التكوين المهني بالأميرية ومبنى التكوين المهني بالساحل، وتنفيذ برامج تعليمية وتدريبية وأنشطة متنوعة لذوي الهمم بهما.

ومع استمرار حصد أبطال المنتخبات القومية المصرية الميداليات في الألعاب الرياضية المختلفة وتربعهم على منصات التتويج قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة والإشادة بالإنجازات التالية:

- هنأ الدكتور أشرف صبحي، منتخب مصر للستريت وورك أوت لتحقيقه ٣ ميداليات ذهبية في بطولة العالم المقامة في لاتفيا.

- أشاد الدكتور أشرف صبحي، بنتائج لاعبي الخماسي الحديث، بعد التتويج بذهبية وبرونزية في منافسات الرجال ببطولة العالم للخماسي الحديث، التي أقيمت في بريطانيا.

- هنأ الدكتور أشرف صبحي، اللاعبة رحاب رضوان، لاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال الباراليمبي بعد تتويجها بالميدالية الذهبية لوزن 55 كجم، كما قدم التهنئة للاعب المصري محمد المنياوي بعد تتويجه بالميدالية البرونزية لوزن 59 كجم، في إطار منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالإمارات.

- أشاد الدكتور أشرف صبحي، بحصول التايكوندو المصري، لأول مرة، علي أكبر عدد من اللاعبين المصنفين المدعوين من الاتحاد الدولي لبطولة الجائزة الكبرى بباريس.

- استقبل الدكتور أشرف صبحي، بعثة المنتخب المصري للخماسي الحديث بمطار القاهرة، بعد احتلال المركز الأول في بطولة العالم التي أقيمت في بريطانيا خلال الفترة من 21 حتى 28 أغسطس٢٠٢٣.

- هنأ الدكتور أشرف صبحي، السباح هيثم عادل من ذوي الهمم لنجاحه في عبور بحر المانش في فريق تتابع بين إنجلترا وفرنسا.

- هنأ الدكتور أشرف صبحي، لاعبة منتخب مصر هنا جودة لفوزها بلقب بطولتي كرواتيا المفتوحة لتنس الطاولة ناشئات تحت 19 عامًا و١٧ عامًا.

- هنأ الدكتور أشرف صبحي، المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لفوزه على شقيقه الأردني، محققًا بذلك الفوز الثاني على التوالي في كأس العالم لكرة السلة واقتراب حلم التأهل لأولمبياد باريس 2024.

- استقبل الدكتور أشرف صبحي، لاعبة الجمباز الإيقاعي حبيبة مرزوق، في مكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بعد عودتها من إسبانيا وتقديمها لأداء رائع أبهر الجميع خلال بطولة العالم للجمباز.

جولات وافتتاحات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالمدن والمحافظات "افتتاحات محافظة الشرقية":

- شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، افتتاح فرع البنك الأهلي بمركز التنمية الشبابية بمدينة بلبيس.

ونختتم حصادنا الأسبوعي بأهم الأنشطة والفعاليات التي نظمتها الإدارات المركزية بوزارة الشباب والرياضة:

- واصلت وزارة الشباب والرياضة، تنفيذ فعاليات مبادرة "رواد تحيا مصر" للتوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية وطرق التداول الآمن لتلك المخلفات، بمركز شباب الاورمان بمحافظة الدقهلية، ومركز شباب الحبيل بالأقصر.

- نفذت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، عدد من اندية البحث عن وظيفة بمراكز شباب محافظة الشرقية "شيبة - أم الزين"، والتي تستمر حتى يوم ٧ سبتمبر المقبل.

- تُطلق وزارة الشباب والرياضة من خلال وحدة الشمول الرقمي التابعة لشئون مكتب الوزير، "قمة الشمول الرقمي والمالي للشباب" تحت شعار "جيل 2030"، خلال يومي الأحد والإثنين 3-4/ سبتمبر/2023، بالمركز الأوليمبي بالمعادي.

- واصلت وزارة الشباب والرياضة، تنفيذ مبادرة "حدودنا نبضنا" بمركز شباب الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، بالتعاون مع رواد المحافظات الحدودية، لدعم المبادرات الشبابية والمشاريع المجتمعية المبتكرة.

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، فعاليات الفوج الأول من رحلات "اعرف بلدك" إلى مدينة العريش، بمشاركة ٥٠ شابا وفتاة من محافظات الجمهورية، وذلك في إطار مبادرة "صيف شبابنا".

- واصلت وزارة الشباب والرياضة، تنفيذ سلسلة جلساتها لتنمية المهارات والتكامل الحسى بمراكز التخاطب على مستوى المحافظات، والتي تم تجهيزها ضمن برنامج "جسور الأمل"، بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لدعم ذوي القدرات والهمم على مستوى الجمهورية.

- اختتمت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وحدة "تصدوا معنا"، فعاليات تدريب صناع المحتوى والمؤثرين إعلاميًا بالمركز الأوليمبي بالمعادي.

- واصلت وزارة الشباب والرياضة، تنفيذ سلسلة الورش الحرفية واليدوية، التي يتم تنفيذها تحت شعار "حرفتك.. مهنتك" على مستوى المحافظات.

- واصلت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا، تنفيذ دورة الاستراتيجية والأمن القومي المصري والعربي للأبطال الرياضيين في نسختها الثانية، بمشاركة أبطال منتخب مصر للسلاح، تحت شعار "الولاء والمواطنة" للأبطال الرياضيين.

- أطلقت وزارة الشباب والرياضة، مبادرة "عاملة شغل"، بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب بوزارة التعليم العالي ومؤسسة "إنجاز مصر" وبرعاية شركة بيبسيكو وكبري الشركات في السوق المصرية.

- نظمت وزارة الشباب والرياضة، زيارة للوفد الكوري للعاصمة الإدارية الجديدة، جامعة الجلالة، المتحف القومي للحضارة المصرية، جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا، القرية الذكية، في إطار فعاليات برنامج تبادل الوفود المصري الكوري.

- نفذت وزارة الشباب والرياضة، دوري الأندية الصغيرة بالأحياء الشعبية، ضمن مبادرة "صيف بلدنا"، بمشاركة 15 ألف لاعبًا ولاعبة من مواليد الفترة من 2006 حتى 2010، بجميع محافظات الجمهورية.

- واصلت وزارة الشباب والرياضة، تنفيذ فعاليات اليوم الرياضي الترويحي لتلاميذ المدارس بالمناطق بديلة العشوائيات، بملاعب "بشاير الخير" بمدينة ومحافظة الاسكندرية، ضمن فعاليات مبادرة "صيف شبابنا".

مهرجان شباب النوبة الأول في كرة قدم خماسي

- أعلنت وزارة الشباب والرياضة، حصول المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، على كأس المركز الأول بالمنوفية، وكأس المركز الثاني للمشروع بالدقهلية، ببطولة الجمهورية للمرحلة الأولي مواليد 2009 /2010، للمصارعة الرومانية.

- نظمت وزارة الشباب والرياضة، مهرجان شباب النوبة الأول، في كرة قدم خماسي، الكاراتيه، كرة السلة، وتنس طاولة، وأنشطة كشفية وحفلات سمر، وندوات تثقيفية وتوعوية لشباب النوبة.

- أطلقت وزارة الشباب والرياضة، فعاليات النسخة الثانية من سلسلة اللقاءات الحوارية في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد، بمشاركة ٢٠٠ مستفيد، تحت شعار "اعرف حقوقك وواجباتك"، بالمدينة الشبابية بالإسكندرية.

- افتتحت وزارتا الشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات المُلتقي الأول للقيادات الشبابية الطلابية نحو بناء الوعي بالإستراتيجية الوطنية للنشء والشباب، ذلك في إطار مبادرة "صيف شبابنـا"، بالمدينة الشبابية بالغردقة.

- نظمت وزارة الشباب والرياضة، جولة ميدانية لـ60 عضوًا من أعضاء برلماني الطلائع والشباب، لزيارة مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بمركزي شباب "منية شبين القناطر" و"عرب جهينة" في القليوبية، ضمن فعاليات مبادرة "صيف شبابـنا".

- واصلت وزارة الشباب والرياضة، تنفيذ فعاليات المبادرة القومية للتوعية الدينية والأخلاقية، في نسختها السادسة، بمركزي شباب "العطوى- الشيخ درغام" بمحافظة دمياط بمشاركة ٣٠٠ من النشء تحت شعار "قيمنا من تراثنا".

- واصلت وزارة الشباب والرياضة، تنفيذ فعاليات "أندية النشء" لتلاميذ المدارس بالمحافظات الحدودية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وتضمنت الفعاليات عدد من الأنشطة "الرياضية-الثقافية- الفنية"، حيث بلغ عدد المستفيدين ٨٠٠ تلميذ وتلميذة بمحافظة شمال سيناء كمرحلة أولي.