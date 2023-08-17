وزارة الشباب: مبادرة "صيف شبابنا" تصل إلى مركز شباب مدينة مشتول السوق بالشرقية

واصلت وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي، تنفيذ فعاليات مبادرة "صيف شبـابنـا" بمختلف محافظات الجمهورية، حيث نظمت الوزارة المُعسكر التنشيطي (اليوم الواحد)، بمشاركة 100 عضو من الأعضاء القدامي والجدد، بمركز شباب مشتول السوق بمحافظة الشرقية.

تضمنت فعاليات المُعسكر: "ورشة تعريفية حول «ماهية البرلمان» واختصاصات مجلس النواب، وآلية الانضمام للشعب البرلمانية لبرلمان الطلائع، وأهمية إثراء نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية "مجلس النواب" ومكتسبات الانضمام لأنشطة التثقيف السياسي بمراكز الشباب.

وتناولت الفعاليات أيضا عقد ورشة تفاعلية حول: "أنشطة التنشئة الوطنية، والتعريف بالانتماء والمواطنة وثقافة قبول الآخر والتعايش السلمي، التمسك بالوطن مع الولاء والانتماء المطلق له، امتلاك مشاعر الحب والإخلاص والفخر تجاهه.

وشهد المعسكر حضور الدكتورة ياسمين حمدي، مدرس العلوم السياسية بجامعة العريش، مدربة البرنامج القومي لمواجهة الشائعات، الدكتور محمد غريب، مدرب البرنامج القومي لمواجهة الشائعات.

توصيات المعسكر جاءت في عدد من الرسائل الهامة لتحفيز المشاركين على الانخراط في الأنشطة التثقيفية السياسية والمجتمعية، وكان للاشتراك في نموذج محاكاة مجلس النواب أثر طيب في الارتقاء مجتمعيا وفكريا ومهاريا بأجيال من خريجي البرلمان، كما تم التركيز على تدريب المشاركين على كيفية رصد المشكلات والطرق العلمية للتفكير في حلها.

تجدر الإشارة إلى أن مبادرة "صيف شبابنا" هي منصة شاملة تقدم مجموعة متنوعة من الفعاليات والبرامج خلال فترة الصيف للشباب في جميع أنحاء مصر، وتتضمن ورش العمل والدورات التدريبية في مجالات مختلفة مثل التكنولوجيا، وريادة الأعمال، والثقافة والفنون، والرياضة، والتطوع، وتعزيز مهارات الشباب، وتطوير قدراتهم، وتوفير فرص للتعلم المستمر والتفاعل الاجتماعي، وتشجيع الشباب على المشاركة الفعالة في المجتمع، وتعزيز روح الابتكار والريادة لديهم، وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم وتطورهم المهني.

كما تعمل المبادرة على تعزيز دور الشباب كمورد هام وعامل فاعل في التنمية المستدامة لمصر، وتمكينهم من المساهمة في بناء مستقبل أفضل نحو الجمهورية الجديدة.

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