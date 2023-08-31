الشباب والرياضة تعلن عن وظائف خالية للشباب بمرتبات مجزية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، توفير وظائف خالية وفرص عمل للشباب، وذلك بالتعاون بين الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر، إذ يتم تنظيم اليوم التوظيفي المفتوح لشركة تفويلة، في عدد من الوظائف المختلفة، مثل مديرين فروع، ومساعدين مديرين فروع، وشيفات غربي كبدة وسجق وكرو.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة تفاصيل الوظائف الخالية وموعد ومكان الملتقى التوظيفي، ونوضح لكم من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة وحقوق ومميزات العمل، والتي جاءت كالتالي:

موعد ومكان الملتقى التوظيفي

حددت وزارة الشباب والرياضة موعد ومكان الملتقى التوظيفي ليكون في 4 شارع المماليك من شارع اللوكاندة خلف "بي تك" بجانب أبو حيدر مصر الجديدة، ليكون يوم الأربعاء الموافق 6 سبتمبر من الساعة 11 صباحًا إلى الساعة 4 مساءً.

الشروط المطلوبة بوطائف الشباب والرياضة

- أماكن العمل تكون في مصر الجديدة وألف مسكن وفيصل والدقي ووسط البلد وأكتوبر وبنها والمنصورة والزقازيق وطنطا.

- الوظائف متاحة لجميع المؤهلات.

- يجب أن يكون الحد الأقصى للسن 40 عامًا.

- يجب أن يكون المتقدم للوظائف لديه موقف واضح من التجنيد.

ميزات الوظائف الخالية

- تمنح الشركة للعاملين بها راتب حسب كل وظيفة والخبرة.

- عدد ساعات العمل اليومية تصل إلى 10 ساعات منهم ساعة راحة.

- عدد أيام الإجازة يوم إجازة في الأسبوع.

- تمنح الشركة العاملين بها زيادات سنوية.

- تمنح الشركة العاملين بها تأمين اجتماعي.

طريقة التقديم علي الوظائف

على من يرغب في التقديم لشغل الوظائف الخالية، يرجى ملء الاستمارة التالية والذهاب مباشرًا على العنوان والميعاد من هنـــــــــــــا.

من جهة أخرى، نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب، جولة سياحية للوفد الشبابي العربي، على هامش مؤتمر "تنمية المهارات وتكنولوجيا المعلومات والوظائف المستقبلية"، بمنطقة الأهرامات، وقلعة صلاح الدين الأيوبي، ورحلة نيلية، ضمن فعاليات المؤتمر، بحضور منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، والمهندس عمر درة مدير المسئولية المجتمعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمايكروسوفت، هاري مورجان من شركة ميكروسوفت.

وتجول وفد الشباب العربي، في قلعة صلاح الدين أحد أهم معالم القاهرة الإسلامية، وإحدى أعرق القلاع الحربية التي شيدت في العصور الوسطى، وبمنطقة أهرامات الجيزة - أعظم عجائب الدنيا السبع، واستمع الوفد إلى شرح مفصل عن تاريخ المنطقة وأهم المعالم الأثرية بها، حيث شاهدوا الأهرامات الثلاثة، ومنطقة البانوراما، ورحلة نيلية.

ويناقش المؤتمر تنمية المهارات وتكنولوجيا المعلومات والوظائف المستقبلية مع اتاحة الفرصة للشباب للتعلم من الخبراء والتواصل مع المحترفين واكتشاف أحدث الابتكارات في هذه المجالات.