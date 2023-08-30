"التنظيم والإدارة" يبدأ تلقي طلبات شغل وظائف شاغرة بوزارة الاتصالات

أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة - عبر بوابة الوظائف الحكومية - عن طرح وظائف قيادية شاغرة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى تخصصات مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية ومدير عام الإدارة العامة للمساعدات الفنية.

وتختص الوظائف المعلن عنها بتنفيذ الأنشطة الإدارية المرتبطة بالخدمات العامة ووسائل الانتقال والذاكرة المؤسسية وسلامة أبنية الوزارة لتحقيق المستوى اللائق من النظافة ومن المظهر العام واضافة اللمسات الجمالية على مقر العمل، وتوفير أجهزة المؤتمرات وأجهزة مراكز البيانات وأجهزة التيار الخفيف باللجان والمؤتمرات والاجتماعات طبقا للمواصفات المطلوبة والاحتياجات الفعلي.

شروط التقديم للوظائف

يبدأ التقديم لتلك الوظائف من يوم 2023/08/29 حتى يوم 2023/10/01، بشرط توافر عدد من المهارات الأساسية منها: القدرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعة تنفيذها، واجتياز التدريب اللازم في ضوء أحكام القانون ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى قضاء مدة بينية مقدارها (عام) على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأدنى مباشرة الأول (أ) أو قضاء مدة كلية مقدارها (17عامًا) على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة، والحصول على مؤهل عال يتواءم مع نوع وطبيعة العمل.

المستندات المطلوبة

وترفق طلبات شغل الوظائف المعلن عنها بالمستندات الآتية:1- بيان الحالة الوظيفية معتمدًا ومتضمنًا التاريخ الوظيفي والقدرات العلمية والعملية والمهارات القيادية وأي بيانات أخرى للمتقدم مدعمة بالمستندات الدالة على ذلك:

2- بطاقة الرقم القومي.

3- عدد (6) صور شخصية مقاس 4×6.

4- بيان إنجازات وإسهامات المتقدم في الوحدة التي كان يعمل بها.

5- مقترح تطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير أنظمتها وفقا للنموذج الوارد بقرار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رقم (95) لسنة 2017 ترفق نسخة من المقترح على أسطوانة مدمجة CD.