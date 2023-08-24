الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزارة الشباب: دعم تطوير عدد من مراكز الشباب بالإسماعيلية لإحداث نقلة نوعية بالبنية الرياضية

مراكز الشباب بالإسماعيلية
مراكز الشباب بالإسماعيلية

قررت وزارة الشباب والرياضة دعم عدد من مراكز الشباب بمراكز محافظة الإسماعيلية.

ومن جانبه صرح النائب سامي سليم عضو مجلس النواب بمحافظة الاسماعيلية، بموافقة وزارة الشباب على تطوير عدد من مراكز الشباب بالمحافظة ومنها مركز شباب الهيش ومركز شباب ابو سلطان  بنطاق مركز فايد، في إطار توجيهات القيادة السياسية لدعم المنظومة الرياضية بالمحافظات.

سامي سليم: القيادة السياسية تولي اهتماماً خاصاً بالشباب

وأضاف النائب سامي سليم، أن القيادة السياسية تولي اهتماماً خاصاً بالشباب في قرى محافظة الإسماعيلية، من خلال بناء وتأهيل ورفع كفاءة البنية التحتية لمراكز الشباب، وإقامة مراكز شباب جديدة بالمناطق المحرومة، وإنشاء ملاعب للنجيل الصناعي، وتطوير كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، مما أسفر عن إحداث نقلة نوعية في تطوير البنية الشبابية والرياضية بالقرى المستهدفة.

ولفت النائب سامي سليم إلى موافقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة على طلب النائب سامي سليم بشأن دعم مركز شباب (الهيش) وذلك للمساهمة في الاستعداد لاستقبال الشباب وتكثيف الأنشطة وتوفير احتياجات المركز، كذلك مركز شباب أبو سلطان.

وكانت وزارة الشباب أطلقت مبادرة  إلى بث روح الانتماء والمواطنة، وذلك من خلال الظهور بها بأفضل منظر وحال، وذلك بتجميل ونظافة مداخل القرى والمناطق المحيطة بمراكز الشباب، والتي تشمل أعمال نظافة عامة، ودهانات، وزراعة الأشجار، وتعليق لافتات إرشادية، على أن يشارك الشباب والفتيات من أعضاء مراكز الشباب في المبادرة.

كما أشار صبحي ، إلى أن وزارة الشباب والرياضة تولى اهتماماً كبيراً بملف تطوير مراكز الشباب على مستوى جميع المحافظات، وتقديم الدعم لها، وتوفير كافة الخدمات خدمةً للنشء والشباب والمواطنين، جنباً إلى جنب مع تحقيق رؤية الوزارة فى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.

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