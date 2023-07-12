وزير الرياضة يشهد المؤتمر الصحفى للإعلان عن الانتقاء الخاص بالمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى

بيان صادر عن وزارة الشباب والرياضة:

وزير الرياضة يشهد المؤتمر الصحفي للإعلان عن الانتقاء الخاص بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي

وزير الرياضة: القيادة السياسية تدعم الأبطال الموهوبين فى مختلف الألعاب

صبحي: تم تخصيص ٣٠ مليون جنيه للمشروع ونعمل على إيجاد موارد مالية بديلة

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء بمركز التنمية الرياضية بالشيراتون، المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن بدء انتقاء اللاعبين واللاعبات بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي.

شهد حضور المؤتمر كل من ، اللواء عصام النوار، رئيس اتحاد المصارعة، والأستاذ معتز عاشور، رئيس اتحاد تنس الطاولة، والمستشار محمد مصطفى، رئيس اتحاد التايكوندو، والأستاذ الدكتور عبدالعزيز غنيم، رئيس اتحاد الملاكمة، والدكتور سيف الله شاهين، رئيس اتحاد ألعاب القوى والمهندس مرزوق علي، رئيس اتحاد الچودو، والأستاذ محمود الحلو، المدير التنفيذي لكرة السلة، والدكتورة إيمان حسن ممثلًا عن السيد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، كما حضر من جانب وزارة الرياضة الدكتور كمال درويش، الدكتور عادل رضوان، رئيس قطاع الرياضة، واللواء عبدالرحمن شلش، رئيس الإدارة المركزية لأجهزة الوزير، الأستاذ محمد رائف، عضو اللجنة العليا لسلسلة نادى النادى، الدكتور أحمد الشيخ، رئيس الإدارة المركزية للطب الرياضي، الدكتور محمد الكردي، رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، الدكتور محمد حمدى، مدير الإدارة العامة للموهبة والبطل الأوليمبي، والدكتورة نجوي صلاح، رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب والعديد من مديري مديريات الشباب والرياضة.

وتوجه وزير الرياضة بالشكر إلى شركاء النجاح بالمشروع وزارة التربية والتعليم وأيضًا رؤساء الاتحادات، واللجنة العلمية العليا بوزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور كمال درويش وأيضًا لقطاع الرياضة والموهبة بوزارة الشباب والرياضة، والذين نجحوا جميعًا فى تقديم وتسهيل كافة الأمور لإنجاح المشروع.

كما تقدم صبحي بالشكر إلى كافة وسائل الإعلام سواء المقروءة والمسموعة والتى سلطت الضوء على ما حققه المشروع من نجاح وما قدمه من أبطال.

وأوضح وزير الرياضة أن عمليات الانتقاء للاعبين سوف تخضع للاختبارات العلمية، مؤكدًا تحقيق المشروع لنجاحات كبيرة فى وقت ليس بكبير، حيث قدم المشروع لاعبين حصلوا مع المنتخبات المصرية على بطولات عالم، كما قدم المشروع أبطالًا على المستوي القاري.

وأوضح وزير الرياضة حرص الوزارة على تنمية عناصر الولاء والانتماء لمصر من خلال عقد العديد من الدورات التأهيلية لهؤلاء اللاعبين من خلال أكاديمية ناصر العسكرية.

وأوضح صبحي الدعم الكبير وغير المسبوق من القيادة السياسية لهؤلاء الأبطال فى مختلف الألعاب.

وركز وزير الرياضة على تقديم الوزارة العديد من المشروعات لاكتشاف المواهب والتى منها مشروع "كابتيانو مصر" والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مضيفًا أن هذا الانتقاء هو الأكبر فى تاريخ عمليات الانتقاء للمواهب الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.

وأشار صبحي إلى أنه تم تخصيص ٣٠ مليون جنيه للمشروع مع إيجاد العديد من الموارد للمشروع، مؤكدًا أن المشروع سيكون له جانب اجتماعى واقتصادي من خلال تشغيل المشروع للعديد من المديرين الفنيين والإداريين لجميع الألعاب المتواجدة بالمشروع.

يذكر أنه سوف يتم انتقاء هذه المواهب فى عدد ٧ رياضات وهي: المصارعة، الملاكمة، الجودو، تنس طاولة، ألعاب القوى، رفع الأثقال، تايكوندو"، على أن يتواجد عدد "١٣٠ " لجنة انتقاء لهؤلاء المواهب فى جميع محافظات مصر الـ٢٧ على أن يتم تنفيذه خلال الفترة من ١٥ يوليو الحالى حتى ٣٠ سبتمبر المقبل ومن المتوقع انتقاء عدد "٢٠٠٠" لاعب ولاعبة لمرحلة البراعم.

ومن المنتظر أن تتم دعوة أبناء الشهداء من الجيش والشرطة، وكذا دور الأيتام للمشاركة فى عمليات الانتقاء تقديرًا لدورهم الوطنى وتضحيتهم بأعمارهم من أجل مصر.