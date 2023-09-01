الجمعة 01 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط اختبارات القدرات للدبلومات الفنية 2023 وشروط التقديم

اختبارات القدرات
اختبارات القدرات للدبلومات الفنية

مع إعلان نتيجة الدبلوم الفني شغل بال طلاب الدبلومات الفنية وأولياء أمورهم معرفة رابط اختبارات القدرات للدبلومات الفنية 2023 للتسجيل لأداء امتحانات القدرات لعام 2023، حيث أن ظهرت أمام كافة خدمات تنسيق الشهادات الفنية، والحجز مفتوح حاليا لأداء اختبارات القدرات للشهادات الفنية، ويتمكن الطالب الدخول لموقع التنسيق للتسجيل في أداء كافة امتحانات القدرات.

رابط اختبارات القدرات للدبلومات الفنية 2023

وتستعرض “الدستور” رابط امتحانات القدرات 2023 للدبلومات الفنية، وشروط التقدم لامتحانات القدرات 2023.

وسيتيح موقع التنسيق الإلكتروني لطلبة الشهادات الفنية، لتسجيل رغباتهم لأداء كافة اختبارات القدرات المؤهلة لهذه الكليات خلال الفترة من أمس الخميس الموافق 31/8/2023 إلى يوم الأحد الموافق 3/9/2023، وسيعتبر اجتياز وأداء وتنظيم كافة امتحانات القدرات وذلك كشرط أساسي للطلاب الراغبين بالالتحاق بالكليات التي سيشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات وتكون هذه الكليات هي:

  • كليات الفنون الجميلة "قسم عمارة – قسم فنون" بجامعات “حلوان – الإسكندرية – المنيا – جنوب الوادي بالأقصر {فنون} فقط”.
  • كليات الفنون التطبيقية في جامعات "حلوان – بنها – بني سويف – دمياط - طنطا".

وتُعقد الاختبارات في الكليات المعنية خلال الفترة من يوم السبت الموافق يوم 2/9/2023 إلى يوم الإثنين الموافق 4/9/2023.

رابط تسجيل امتحانات القدرات 2023 للدبلومات الفنية

وفيما سيخص رابط تسجيل امتحانات القدرات لعام 2023 للدبلومات الفنية، سيجب أن يقوم التلميذ بالدخول لموقع التنسيق وذلك من خلال الرابط التالي من هنا ثم الانتقال إلى صفحة التسجيل والقيام بحجز اختبارات القدرات.

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شروط التقدم لامتحانات القدرات 2023 

  • يسمح لكافة طلاب المدارس الفنية المتقدمة والمعاهد الفنية ( الصناعية) التقدم للقيام بأداء الاختبارات المؤهلة للقبول بهذه الكليات وفقًا لتخصصه وبشرط حصول الطالب على نسبة 75% من المجموع الكلي.
  • سيتم الترشيح لهذه الكليات من بين الطلاب اللائقين بهذه الاختبارات وبأسبقية المجموع الكلى وطبقًا للأعداد المقررة من المجلس الأعلى للجامعات وباقي شروط وقواعد القبول.
  • وسيشترط أن يكون الطالب مصري الجنسية من خريجي عام 2023(حداثة المؤهل).
  • أن يكون التلميذ حاصل على المؤهل في إحدى التخصصات المذكورة بالبيان فقط.
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