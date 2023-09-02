يطالع الملايين من المواطنين أسعار مواد البناء، سعر طن الحديد والأسمنت السبت 2-9-2023، خاصة الراغبين في البناء وتشطيب الشقق والوحدات السكنية والمحلات التجارية، حيث تشهد أسواق مواد التشطيب والبناء استقرار ملحوظ في الأسواق المصرية من أرض مصانع شركات إنتاج الحديد والصلب.

سعر طن الحديد والأسمنت السبت 2-9-2023

استقر سعر طن الحديد والأسمنت السبت 2-9-2023 من أرض مصانع شركات إنتاج الحديد والصلب المصرية دون تكلفة النقل والعتالة ومكاسب التجار والموزعين، بسبب استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية وإليكم الأسعار بالتفصيل:-

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عز نحو 36000 جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة سرحان نحو 31500 جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بشاي نحو 34000 جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المعادي نحو 31500 جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة مصر ستيل نحو 31500 جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المصريين نحو 32500 جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العشري نحو 32500 جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الكومي نحو 32000 جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المراكبي نحو 33000 جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عطية نحو 32000 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت المسلح في الأسواق المصرية للمستهلكين

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المسلح نحو 1990 جنيها.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة النصر نحو 1920 جنيها.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويدي نحو 2100 جنيه.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة وادي النيل نحو 1860 جنيها.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة حلوان نحو 1950 جنيها.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة أسيوط نحو 1240 جنيها.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة الكومي نحو 1240 جنيها.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة قنا نحو 1240 جنيها.