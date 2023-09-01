الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

مسرح للفن والإبداع.. فنانون يشيدون بتنظيم مهرجان القاهرة للدراما فى العلمين

تنظيم مهرجان القاهرة
تنظيم مهرجان القاهرة للدراما في العلمين

يعتبر مهرجان القاهرة للدراما، أحد أهم المهرجانات الفنية التي تحتفي بالإبداع والتميز في صناعة الإنتاج الفني المصري، والذي تشارك فيه نخبة من الفنانين والمخرجين والكتاب والنقاد. 

واختار المهرجان في دورته الثانية التي أقيمت في أغسطس 2023، أن يكون مقره في مدينة العلمين الجديدة، التي تشهد طفرة عمرانية وثقافية وسياحية، وتحولت إلى وجهة مفضلة للكثير من المصريين والعرب. 

وأعرب الفنانون المشاركون في المهرجان عن سعادتهم وفخرهم بالتواجد في هذه المدينة الرائعة، وأشادوا بالتسويق والترويج للمدينة من خلال المهرجان، وبالتطورات التي تحققت فيها، والأجواء الممتعة التي توفرها لزوّارها. 

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كما أثنوا على تنظيم المهرجان والفعاليات التي شملته، والجوائز التي تم منحها لأفضل الأعمال والأدوار الدرامية خلال عام 2023، وفي السطور التالية، نستعرض بعض من تعليقات الفنانين على المهرجان، وكيف ساهم في إبراز دور الدراما في تشكيل وعي المجتمع بأبرز القضايا وتعزيز القيم الإنسانية.

تعليقات الفنانين عن "مهرجان القاهرة للدراما" في العلمين

"أنا فخور بوجود مدينة العلمين على أرضٍ مصرية".. أعرب الفنان محمد رمضان، عن انبهاره بالتنظيم الرائع لمهرجان القاهرة للدراما واختيار مدينة العلمين لهذا الحدث.

منة شلبي: كرمت إدارة الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما المقامة حاليًا بمدينة العلمين الجديدة، الفنانة منة شلبي، على مشوارها الفني، حيث أشادت الفنانة بالتنظيم المبهر للدورة.

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الفنان أيمن عزب قال: "إقامة مهرجان القاهرة للدراما في مدينة العلمين الجديدة، يدل على أن مصر دولة ذات تاريخ عريق، ومستقبل مشع"، مؤكدًا أن الدراما المصرية هي الرائدة على الإطلاق، وأي تطور درامي بداخله يد مصرية شئنا أم أبينا".

المخرجة كاملة أبو ذكري: "سعيدة جدًا بالمشاركة في مهرجان الدراما في العلمين، وأشكر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على دعمها للفن والثقافة، وأتمنى أن يستمر هذا المهرجان كل عام لتكريم صناع الدراما".

الفنانة روجينا: "أحببت جدًا فكرة إقامة مهرجان الدراما في مدينة العلمين، فهي مدينة جميلة وساحرة، وتستحق أن تكون مسرحًا للفن والإبداع، وأشكر رئاسة المهرجان والشركة المتحدة على اختيارهم لهذا المكان".

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