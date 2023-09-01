الأسبوع الثانى من مهرجان العلمين الجديدة.. سعد ونانسى وراغب يبدعون

كان الجمهور على موعد مع نجوم الغناء في مصر ولبنان بـمهرجان العلمين الجديدة خلال الأسبوع الثاني من الفعاليات، حيث قدم النجمان ليلتين من أقوى ليالي المهرجان رافعين شعار “كاملة العدد ومتعة كاملة”.

حفل أحمد سعد بمهرجان العلمين الجديدة

قدم النجم أحمد سعد 27 يوليو الماضي واحدًا من أنجح حفلات مهرجان العلمين الجديدة وسط الآلاف من الجمهور، مقدمًا أغانيه التي أحبها الجمهور لمدة قاربت على 3 ساعات من الغناء والرقص، وأضفى أجواء من المتعة والبهجة مع فقراته الغنائية.

حفل النجم أحمد سعد شهد تواجدًا كبيرًا من النجوم منهم الفنان عمرو سعد وعصام السقا وعدد من نجوم مسلسل جعفر العمدة، واستطاع أحمد سعد أن يلبي كافة طلبات الجمهور بشكل مميز للغاية وهو ما جعل الجمهور يغني معه إيه المهرجان الحلو ده وسط أجواء من المرح امتزجت بالغناء المميز لأحمد سعد.

حفل راغب علامة بمهرجان العلمين

كان 28 يوليو الماضي موعدًا مع واحد من أنجح حفلات الموسم حين نجح النجم راغب علامة فى إمتاع جمهوره، الذى حرص على حضور حفله فى منطقة «العلمين أرينا»، حيث أشعل حماس الجمهور بمجرد صعوده على المسرح، الذى جرى تجهيزه بأحدث معدات الإضاءة والصوت، وشاشات العرض الضخمة.

وخلال الحفل قدم الكثير من أغنياته الحديثة والتراثية منها «اللى باعنا وقلبى عشقها، وفورًا غرام، وأنا اسمى حبيبك، وصعب تغيب» وأشاد بالمهرجان والتنظيم قائلًا: «أشكر الشركة المتحدة على جهودها فى تنظيم المهرجان، ويسعدنى أن أكون وسط جمهورى وهغنى كل حاجة جديدة وقديمة»، مضيفًا: «مصر أرض الحب والطيبة والطهارة، وهكون حريص على المشاركة فى مهرجان العلمين كل عام» كما قدم الكثير من أغنياته “قلبي عشقها ومغرم يا ليل” وغيرها من الأغاني المميزة التي أحبها الجمهور

حفل نانسي عجرم بمهرجان العلمين

كان جمهور العلمين الجديدة يوم 28 يوليو الماضي على موعد مع حفل النجمة نانسى عجرم، حيث عبّرت النجمة اللبنانية بعدها عن سعادتها بوجودها على أرض العلمين، مشيدة بتنظيم المهرجان والحفل وكل القائمين عليه وأنها رأت بالفعل فى العلمين «العالم علمين»، شعار مهرجان العلمين الجديدة.

وبأجواء من المرح و«الدلع» قدمت نانسي أغنياتها منها «إنت إيه، وبتفكر فى إيه، وما تيجى هنا، وقول تانى كده، وبدنا نولع الجو، وحبك سفاح وأخاصمك آه، ويا أطبطب» وغيرها من الأغنيات لتقول للجمهور إن الحفل من أمتع الحفلات التي شاركت فيها خلال مسيرتها.