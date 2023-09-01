مدير مصايف مطروح: مهرجان العلمين أيقونة وأظهر المحافظة بشكل رائع

قال محمد أنور، مدير عام السياحة والمصايف في مطروح، إن مهرجان العلمين الجديدة أيقونة السياحة، وأظهر المحافظة بشكل رائع جدًا.

وأضاف أنور، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "كما زادت عمليات الترويج السياحي التي قامت المحافظة بها، ومنحنا الضيوف هدايا عينية معبرة عن تراث المحافظة وغيرها من الأمور".

وأكد أن المحافظة تشهد إقبالًا سياحيًا غير مسبوق في العام الجاري بالسياحة الداخلية والسياحة الخارجية، في ظل توجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، خاصة مع جهود الدولة واهتمامها بمحافظة مطروح.

وأشار إلى أن الدولة مهتمة بمحافظة مطروح، وهو ما ظهر في مشروعات تنموية وقومية كثيرة على طول الساحل، سواء في مدينة العلمين الجديدة أو مطروح، حيث تم تطوير وتوسعة الطريق الدولي الساحلي "مطروح- الإسكندرية"، وتطوير وتشييد مطار العلمين الدولي الجديد.

وتابع أن التطورات التي شهدتها المحافظة انعكست على حركة السياحة والإقبال على المحافظة، مشيرًا إلى أن استمرار توافد رحلات طيران الشارتر أسبوعيًا، والتي بلغت حتى اللحظة 205 طائرات شارتر منها 159 رحلة شارتر بمطار مرسى مطروح الدولى و46 رحلة شارتر بمطار العلمين الدولي.