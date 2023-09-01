الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ناقد موسيقى: مسرح العلمين من أقوى نقاط المهرجان ويتميز بتقنيات عالمية

الناقد الموسيقي مصطفى
الناقد الموسيقي مصطفى حمدي

قال الناقد الموسيقي مصطفى حمدي، إن الدورة الأولى من فعاليات مهرجان العلمين شهدت مشاركة عدد كبير من نجوم الصف الأول مثل راغب علامة، ونانسي عجرم، وإليسا، وكارول سماحة، ومحمد منير، وحميد الشاعري، وأحمد سعد، وتامر عاشور، ورامي عياش.

وأضاف الناقد الموسيقي خلال حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن كل هؤلاء النجوم كانوا سعداء بالمهرجان، وتحدثوا بشكل جيد عن التنظيم وشكل المسرح.

وأشار إلى أن هناك العديد من المطربين يهمهم شكل المسرح، لأن هذه النقطة تتعلق بالاستعراض والإبهار والشكل العام.

وفي الافتتاح، كانت لتامر حسني استعراضات قوية، فالأمر لم يعد متوقفًا على الغناء فقط، ولكن يتم تقديم تابلوه موسيقي متكامل فيه لايت شو وألعاب نارية واستعراضات ومزيكا.

وتابع: "مسرح العلمين كان من النقاط القوية في المهرجان من حيث الشكل والإضاءة والاستعراضات، فهو مسرح بتقنيات عالمية، وهذا الأمر حقيقي".

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