انخفاض نسب الإشغال بشواطئ الإسكندرية

شهدت شواطئ الإسكندرية في أول أيام شهر سبتمبر انخفاضًا بنسب إشغال العديد من الشواطئ، عقب انتهاء شهر أغسطس وبلغت فيه نسب إشغال الشواطئ ذروتها ورفعت معظم شواطئ المدينة الساحلية لافتة كامل العدد خاصة في العطلة الأسبوعية لاستقبال رحلات اليوم الواحد من المحافظات المختلفة.

نسب إشغال الشواطئ في أول أيام سبتمبر

وأوضحت أن نسب الإشغال في شاطئ محمود سعيد بلغت 20٪، وشاطئ السرايا 50٪ ، وشاطئ فريسكا 40٪، أما أبوهيف والعصافرة وإيناس حقي، واسحاق حلمي 80٪ حتى الآن، فيما حققت شواطئ القطاع الغربي نسب إشغال 35٪.

وينتظر أهالي الإسكندرية ومحبو الهدوء شهر سبتمبر بلهفة كبيرة، حيث يبدأ المصطافون في المغادرة، وتنخفض نسب الأشغال مع اعتدال درجات الحرارة، لذلك يتميز سبتمبر بجو العائلة وإقبال خاص لأهالي المدينة.

رفع الراية الحمراء لارتفاع الأمواج

وأوضحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية أن شواطئ الإسكندرية تشهد انخفاضًا في الإقبال ونسب الإشغال خلال أول أيام "الويك إند" في سبتمبر، كما يرجع ذلك أيضًا لاضطراب حالة البحر، حيث رفعت شواطئ القطاعين الشرقي والغربي الراية الحمرا، نظرًا لارتفاع الأمواج، مما يستدعي توخي الحذر والاستماع لتعليمات المنقذين والنزول في الأماكن الآمنة للسباحة، كما رفعت الشواطئ التي توجد بها حواجز الأمواج الراية الصفراء.

شواطئ الإسكندرية استقبلت آلاف المصطافين

وأشارت السياحة والمصايف إلى أن شواطئ الإسكندرية استقبلت الآلاف من المصطافين خلال أشهر الصيف السابقة، وشهدت شواطئ الإسكندرية خلال شهر أغسطس، إقبالًا كبيرًا من المواطنين والمصطافين بجميع شواطئ المحافظة بقطاعيها الشرقي والغربي، حيث أعلنت ارتفاع نسب الإشعال لتصل إلى ذروتها في عدد كبير من الشواطئ واكتمال الإشغال بها بنسبة 100٪ خاصة بالشواطئ الآمنة والتي اكتملت بها حواجز الأمواج.



إجراءات تأمين المصطافين خلال ارتفاع الأمواج



اتخذت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، عدة إجراءات لتأمين رواد الشواطئ، خلال اضطراب البحر وارتفاع الأمواج ومنها:

-عدم نزول البدالات للمياه نهائيًا.

-التشديد على تواجد عمال الأبراج فوق الإبراج.

-رفع أقصى درجات الحيطة والحذر.

-زيادة عدد الغطاسين والمنقذين لضمان سلامة الرواد.

-رفع كفاءة المسعفين ووحدات الإسعاف وتزويدها باسطوانات الأكسجين واحتياجات الإسعافات الأولية.

-توجيه المواطنين بالسباحة في المناطق الآمنة.

-منع نزول البحر في بعض الشواطئ لحماية الرواد.

- توعية المواطنين بالاستماع لتعليمات المنقذين والالتزام بها حفاظًا على أرواحهم.

شواطئ الإسكندرية

شواطئ الإسكندرية