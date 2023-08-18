الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إقبال كثيف على شواطئ الإسكندرية.. ونسب الإشغال تقترب من 100%

شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية

شهدت شواطئ الإسكندرية، اليوم الجمعة، إقبالًا كبيرًا من رحلات اليوم الواحد، مع بداية إجازة نهاية الأسبوع، حيث تتميز شواطئ الإسكندرية بالإقبال الكثيف خلال العطلة الأسبوعية وأيام الإجازات، لا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أنه مع بداية اليوم، حققت شواطئ القطاع الشرقي نسب إشغال عالية، حيث تراوحت نسب الإشغال ما بين 70% إلى 90% في القطاع الشرقي، بينما تراوحت نسب إشغال القطاع الغربي من 30% إلى 50%.

ورفع بعض شواطئ القطاع الشرقي الرايات الصفراء، والشواطئ التي اكتمل بها حاجز الأمواج رفعت الرايات الخضراء، بينما رفعت شواطئ القطاع الغربي الرايات الحمراء نظرًا للوجهات الواسعة للبحر.

ونصحت مصايف الإسكندرية، المصطافين، بعدم التوغل داخل مياه البحر، مؤكدة الالتزام بالمساحات الآمنة المحددة للنزول، والاستماع إلى تعليمات رجال الإنقاذ.

كما شددت على عدم السماح بفرض أي إكراميات على الشواطئ، والاتصال بأرقام الإدارة المتواجدة على بوابات الشواطئ، في حال تعرض أي شخص للابتزاز أو فرض إكرامية بالإكراه، أو أي مشكلة، مشيرة إلى أن دورات المياه وغرف خلع الملابس مجانًا، وأن سعر تذكرة الدخول يشمل الحصول على كرسي وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورة المياه وغرفة تغيير الملابس.

شواطئ الإسكندرية إقبالا كبير ا ارتفاع درجات الحرارة الادارة المركزية للسياحة والمصايف الإلتزام بالمساحات الآمنة

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