مصايف الإسكندرية: وصول نسب إشغال الشواطئ إلى ذروتها

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية عن أن نسبة الإشغال التي شهدتها شواطئ الإسكندرية اليوم الجمعة، وصلت ذروتها، حيث تزايد الإقبال من المصطافين ورحلات اليوم الواحد بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضحت مصايف الإسكندرية في بيان لها، مساء اليوم، أن نسب إشغال الشواطئ العامة بالقطاعين الشرقي والغربي وشاطئ المندرة المجاني بلغت 100% في الثانية عشر ظهرًا كمعظم أيام الجمعة، كما وصلت نسبة إشغال الشواطئ المؤجرة إلى 90% الساعة الثانية ظهرًا.

حملات رقابية لتحقيق الآمان لرواد الشواطئ

وأشارت السياحة والمصايف إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية بمواصلة المرور والمتابعة على شواطئ الإسكندرية لتحقيق الانضباط وتوفير كافة سبل الراحة والأمان للرواد على الشواطئ، انتشر مفتشو الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على كافة شواطئ الإسكندرية لتحقيق الانضباط وحل المشاكل فور حدوثها والرقابة على المستأجرين والعمال وكتابة التقارير بالمخالفات للعرض على رئيس الإدارة المركزية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

رصد مخالفات على الشواطئ

سجلت فرق المتابعة فرض بعض العمال على بعض الشواطئ، إكراميات على الرواد، وعلى الفور تم إرجاع المبالغ المحصلة بدون وجه حق إلى مستحقيها، وطرد العمال وتحرير مذكرة للعرض علي رئيس الإدارة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا لبنود كراسة الشروط، كما تم إرجاع مبالغ حصلت من الرواد مقابل دخول دورات المياه بشاطئ طاحونة المندرة السياحي.

وأجرى الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، يرافقه مدير عام الإدارة العامة للسياحة، ومراقب عام الشواطئ، ومشرف عام الشواطئ، اليوم جولة مرورية على بعض شواطئ القطاع الشرقي للوقوف على مدى التزام مستأجري الشواطئ بالتعليمات والاطمئنان علي الانضباط وعدم تعرض الرواد لاى نوع من أنواع الاستغلال.

وعلى التوازي قام مدير عام الإدارة العامة للمصايف يرافقه مساعد المراقب العام ومدير شواطئ حي العجمي ومفتشي الإدارة العامة للمصايف بالمرور على شواطئ القطاع الغربي العجمي، وقد أسفر المرور على مخالفة فرض اكراميات بشاطئ الكناري الخدمة ومخالفات بشاطئ مارينا أبو يوسف، وتم تقديم تقرير مفصل بالمخالفة للعرض على رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف لاتخاذ اللازم طبقًا لبنود كراسة الشروط.

مشاركة السياحة والمصايف بماراثون الكورنيش

وفي سياق آخر شارك الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف اليوم، في ختام ماراثون اليوم الدولي للشباب والذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع على كورنيش الإسكندرية، حيث بدأ الماراثون من منطقة 45 وانتهى بشاطئ السرايا.

شارك في هذه الفعالية مجموعة من الجمعيات الخيرية ومجموعة شباب من مديرية الشباب والرياضة، بإجمالي المشاركين 250 فرد، وتم تسليم جوائز للثلاث مراكز الأولى.