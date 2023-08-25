الجمعة 25 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصايف الإسكندرية: وصول نسب إشغال الشواطئ إلى ذروتها

شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية عن أن نسبة الإشغال التي شهدتها شواطئ الإسكندرية اليوم الجمعة، وصلت ذروتها، حيث تزايد الإقبال من المصطافين ورحلات اليوم الواحد بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضحت مصايف الإسكندرية في بيان لها، مساء اليوم، أن نسب إشغال الشواطئ العامة بالقطاعين الشرقي والغربي وشاطئ المندرة المجاني بلغت 100% في الثانية عشر ظهرًا كمعظم أيام الجمعة، كما وصلت نسبة إشغال الشواطئ المؤجرة إلى 90% الساعة الثانية ظهرًا.

حملات رقابية لتحقيق الآمان لرواد الشواطئ 

وأشارت السياحة والمصايف إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات  اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية بمواصلة المرور والمتابعة على شواطئ الإسكندرية لتحقيق الانضباط وتوفير كافة سبل الراحة والأمان للرواد على الشواطئ، انتشر مفتشو الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على كافة شواطئ الإسكندرية لتحقيق الانضباط وحل المشاكل فور حدوثها والرقابة على المستأجرين والعمال وكتابة التقارير بالمخالفات للعرض على رئيس الإدارة المركزية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

رصد مخالفات على الشواطئ

سجلت فرق المتابعة فرض بعض العمال على بعض الشواطئ، إكراميات على الرواد، وعلى الفور تم إرجاع المبالغ المحصلة بدون وجه حق إلى مستحقيها، وطرد العمال وتحرير مذكرة للعرض علي رئيس الإدارة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا لبنود كراسة الشروط، كما تم إرجاع مبالغ حصلت من الرواد مقابل دخول دورات المياه بشاطئ طاحونة المندرة السياحي.

وأجرى الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، يرافقه مدير عام الإدارة العامة للسياحة، ومراقب عام الشواطئ، ومشرف عام الشواطئ، اليوم جولة مرورية على بعض شواطئ القطاع الشرقي للوقوف على مدى التزام مستأجري الشواطئ بالتعليمات والاطمئنان علي الانضباط وعدم تعرض الرواد لاى نوع من أنواع الاستغلال.

وعلى التوازي قام مدير عام الإدارة العامة للمصايف يرافقه مساعد المراقب العام ومدير شواطئ حي العجمي ومفتشي الإدارة العامة للمصايف بالمرور على شواطئ القطاع الغربي العجمي، وقد أسفر المرور على مخالفة فرض اكراميات بشاطئ الكناري الخدمة ومخالفات بشاطئ مارينا أبو يوسف، وتم تقديم تقرير مفصل بالمخالفة للعرض على رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف لاتخاذ اللازم طبقًا لبنود كراسة الشروط.

انطلاق مهرجان رياضى على كورنيش الإسكندرية بمشاركة 200 مواطن (صور)

مشاركة السياحة والمصايف بماراثون الكورنيش

وفي سياق آخر  شارك الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف اليوم، في ختام ماراثون اليوم الدولي للشباب والذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع على كورنيش الإسكندرية، حيث بدأ الماراثون من منطقة 45 وانتهى بشاطئ السرايا.

شارك في هذه الفعالية مجموعة من الجمعيات الخيرية ومجموعة شباب من مديرية الشباب والرياضة، بإجمالي المشاركين 250 فرد، وتم تسليم جوائز للثلاث مراكز الأولى.

 

رحلات اليوم الواحد شواطئ الإسكندرية مصايف الإسكندرية الادارة المركزية للسياحة والمصايف حملات رقابية

مواد متعلقة

شواطئ الإسكندرية ترفع الراية الخضراء شرقًا والحمراء غربًا

الأكثر قراءة

الباز يوجه رسالة لـ"محمد صلاح" قبل قرار الانتقال للدورى السعودى

الكرملين يكشف حقيقة تورط روسيا في حادث مقتل قائد فاجنر

مصرع طفلة صعقتها الكهرباء داخل قاعة أفراح بالغربية

براتب 3250 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل جديدة للشباب حتى 30 سنة

ميدو يطمئن جماهير الزمالك على الفريق قبل الموسم الجديد

المخرج عمر عبدالعزيز: كريم عبدالعزيز أهم ممثل في مصر ويحقق أعلى إيراد أفلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كيف نُقلت أو سُرِقتْ علوم الطب والصيدلة المصرية قبل وبعد غزو الإسكندر؟

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «4-8»

سارة شريف

حقائق عن بيع منظومة «حيتس» الإسرائيلية لألمانيا

ماجد حبته

مخزن غذاء البريكس

ماجد حبته

الصعود مع الدول الصاعدة

وائل لطفي

حديث البريكس

د. محمد عفيفي

مصطفى كامل

خالد حريب

أوركسترا فاجنر العسكرية .. الغالب مستمر

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"تهديد متبادل".. كيف تتعامل إسرائيل مع ميدان العمليات فى الضفة الغربية؟

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة