انطلاق مهرجان رياضى على كورنيش الإسكندرية بمشاركة 200 مواطن (صور)

أُقيم صباح اليوم الجمعة، مهرجان رياضي على كورنيش الإسكندرية، نفذته مديرية الشباب والرياضة برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية متمثلة في (الإدارة العامة للرياضة)، وذلك في إطار تعزيز المشاركات المجتمعية للنشء وتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة.

وتضمن المهرجان الرياضي (جري - مشي) بمشاركة 200 مشارك ومشاركة، وانطلق من الممشى السياحي بكورنيش 45 حتى شاطئ السرايا العام.

يأتي ذلك تحت رعاية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ضمن مبادرة "استراتيجية بناء الإنسان المصري"، التي أطلقتها القيادة السياسية بما يعكس مدى اهتمامها بالشباب، والتي تتضافر جهود مؤسسات الدولة لتنفيذها، مما سيكون له الأثر البالغ على الإنسان المصري على كل المستويات.

تدريبات رياضية بكورنيش الإسكندرية

وفي سياقٍ متصل، نفذَّت الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، صباح اليوم، تدريبات برنامج منشطي الأحياء السكنية بموقف جليم على شاطئ البحر الأبيض.

حيث ينفذ برنامج منشطي الأحياء السكنية صباح كل يوم جمعة في أحد الأحياء السكنية ويشارك فيه 120 مشاركًا.

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استمرار مبادرة "صيف شبابنا"

كما تواصل مبادرة "صيف شبابنا" فعالياتها، حيث نفذت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية من خلال مركز شباب الفضالي التابع لفرع شباب المنتزه، أنشطة "كرة القدم، الكاراتيه، كيك بوكسينج"، استفاد منها أكثر من 245 خلال يوم وذلك ضمن النشاط الصيفي.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص الوزارة على توفير بيئة صحية وآمنة للشباب لممارسة الرياضة والأنشطة بمختلف المؤسسات والهيئات الشبابية التابعة للوزارة خلال فصل الصيف، وتحفيزهم على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات، كما تهدف إلى تشجيع الشباب على المشاركة في الفعاليات الرياضية والثقافية والفنية خلال فصل الصيف، وتعزيز دور الشباب في بناء مستقبل مصر.

مهرجان رياضي بكورنيش الإسكندرية

مهرجان رياضي بكورنيش الإسكندرية

مهرجان رياضي بكورنيش الإسكندرية