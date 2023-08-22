شواطئ الإسكندرية ترفع الراية الخضراء شرقًا والحمراء غربًا

رفعت شواطئ الإسكندرية اليوم الإثنين الرايات الخضراء على جميع شواطئ القطاع الغربي، وذلك عقب استقرار حالة البحر والهدوء فى حركة الأمواج مع اعتدال الطقس، بينما ما زالت شواطئ القطاع الغربي والعجمي ترفع الراية الحمراء.

وأشارت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إلى أن نسب الإشغال حتى الآن منخفضة؛ لم تتعدَّ 30% فى شواطئ القطاع الشرقي و20% فى شواطئ القطاع الغربي.

ودعت مصايف الإسكندرية المواطنين من أهالي الإسكندرية والمصطافين، مع انخفاض نسب الإشغال التوجه للشواطئ للاستمتاع بكل ما هو متاح على الشاطئ سواء سباحة أو استجمام أمام البحر، في ظل روعة وهدوء الأمواج اليوم.

واستقبلت الإسكندرية موسم الصيف هذا العلم بعدد كبير من الشواطئ بلغ 65 شاطئا تفتح أبوابها للمصطافين والزائرين، حيث تضم عدة فئات متنوعة في أسعار التذاكر، بينها مجانية وخدمة لمن يطلبها والمميزة والسياحية، حيث يوجد شاطآن بشكل مجاني تماما بمنطقة المندرة وآخر بمنطقة بحري، بالإضافة إلى 6 شواطئ عامة برسم دخول 5 جنيهات للفرد، و28 شاطئ خدمة لمن يطلبها برسم دخول 10 جنيهات للفرد، و22 شاطئا مميزا برسم دخول 15 جنيها للفرد، و6 شواطئ سياحية برسم دخول 25 جنيها للفرد.

وأوضحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن جميع الشواطئ يحصل المواطن من خلال تذكرة الدخول على شمسية لكل 4 أفراد، وكرسي لكل فرد واستعمال دورات المياه ووحدات تبديل الملابس مجانًا، مناشدة الإبلاغ الفوري عن فرض أي إكرامية بالإكراه ليتم التعامل مع الشكوى.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أنها على استعداد كامل لاستقبال شكاوى واستفسارات المواطنين على الأرقام التالية:

أرقام شكاوى القطاع الشرقى

01270746490-01289252668

01119555946-01501267888

أرقام شكاوى القطاع الغربي والعجمى

01220030103-01010453583

01225267276-01203686234

أرقام شكاوى النخيل

01220030103-01203986324

01220346657-01288676016

أو على موقع الإدارة الرسمى

www.catr.gov.eg