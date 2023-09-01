منها الشاي بالكركم والليمون.. 5 مشروبات مفيدة لضبط السكر في الدم

يبحث الكثيرون في فصل الصيف عن أبرز المشروبات لضبط السكر في الدم خلال اليوم، خصوصاً أنها سهلة الهضم والامتصاص، وهذا يجعل فوائدها تظهر سريعاً.

وهناك العديد من المشروبات الطبيعية التي يمكن تناولها لتعمل على ضبط السكر في الدم، ويمكن إتباع بعض النصائح المدعومة بالأدلة لخفض مستويات السكر في الدم بشكل طبيعي.

لذا نرصد لكم في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي تعمل على مساعدتك لـ ضبط السكر في الدم، وذلك وفقًا لموقع "very well health".

أفضل المشروبات لضبط السكر في الدم خلال اليوم

هناك الكثير من المشروبات التي تعمل على ضبط السكر في الدم خلال اليوم تعرف على أبرزهم:

1 - عصير الليمون بالنعناع بدون سكر

يحتوي عصير الليمون بالنعناع بدون سكر على الألياف الّتي تساعد على تخفيف عوامل الخطر المصاحبة لأمراض القلب، كما أن لهذه الألياف قدرة على تخفيض مستوى الكوليسترول في الجسم، ويعمل على ضبط السكر في الدم.

2 - عصير ماء جوز الهند

يحتوي عصير ماء جوز الهند على الألياف، والكربوهيدرات، والبروتينات، والمغنسيوم، بالإضافة إلى الكالسيوم، والصوديوم، ويعمل على تخفيض مستويات السكر في الدم.

3 - شاي بالأعشاب

يستطيع مرضى السكر تناول مشروب الشاي بالأعشاب لأنه من ضمن مضادات الأكسدة، التي تساعد على تنظيم سكر الدم، والأنسولين، والحد من مقاومة الأنسولين.

4 - مشروب الشاي بالكركم

تعتبر مشروب الشاي بالكركم من ضمن المشروبات الخفيفة التي يمكن تناولها يومياً بدون سكر، لأنه يتميز بفوائده كبيرة للبنكرياس وتحسين حساسية الجسم للأنسولين، مما يساهم في السيطرة على مستويات السكر في الدم.

5 - اللبن

يعمل اللبن على تنظيم السكر في الدم، ويقلل من مقاومة الأنسولين.

نصائح مدعومة بالأدلة لخفض مستويات السكر في الدم

هناك بعض النصائح الطبية التي يمكنك إتباعها للحفاظ على مستوى السكر في الدم إليكم أبرزهم على النحو التالي:

1 - ممارسة الرياضة من ضمن الأساسيات التي يجب إتباعها مرتين في الأسبوع، أو ممارسة الأنشطة الرياضية مثل السباحة او الجري.

2 - تناول الطعام الصحي واتبع حمية غذائية مفيدة، تحتوي على كافة المعادن التي يحتاجها جسم.

3 - احرص على تناول الكثير من الماء خلال اليوم.

4 - ابتعد عن التدخين.