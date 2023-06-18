اليوم العالمي لليوجا.. كيف تساعد في ضبط نسبة السكر في الدم؟

يتم الاحتفال باليوم العالمي لليوجا في 21 يونيو من كل عام، ويتم الاحتفال به لخلق الوعي حول قوة وإمكانات اليوجا في شفاء الجسم والعقل غالبية الناس يعانون من مرض السكري.

و"السكرى" مرض مزمن حيث يمكن أن يكون ارتفاع السكر في الدم مشكلة للجسم في هذه الحالة يمكن أن تساعد اليوجا في السيطرة على مرض السكري.

في الحقيقة تقدم اليوجا أوضاعًا معينة يمكن أن تساعدك في علاج نسبة السكر في الدم والتحكم فيها، وعلاج العديد من المشاكل الأخرى، حيث يمكنك باستخدام هذه الوضعيات أن تساعد على دعم صحتك وعافيتك.

وضعيات اليوجا التي يمكن أن تساعد في إدارة مستويات السكر في الدم لمرضى السكري:

ماندوكاسانا:

تساعد تلك الوضعية في تخفيف مشاكل المعدة والسيطرة على مرض السكري، كما أنه يساعد في تنغيم أعضاء البطن.

كوربارا دانداسانا:

تساعد تلك الوضعية في تعزيز وظائف الجهاز الهضمي ويغذي إصابات الظهر والورك.

Padangushtasana:

تساعد تلك الوضعية وتمديد أوتار الركبة وتقوية الفخذين، كما أنه يساعد في تحسين عملية الهضم وتخفيف أعراض الأرق.

Paschimottanasana:

تساعد تلك الوضعية في حركة العمود الفقري وتعزيز المرونة الكلية للجسم.

يتم شد أعضائك الداخلية وتدليكها بواسطة وضعيات اليوجا، الممارسة المنتظمة لهذه الأوضاع تعمل على تحسين تدفق الدم والأكسجين في الأعضاء، وهذا يزيد بشكل كبير من وظائفها وكفاءتها، ما قد يفيد صحتك، كما أن المواءمة العلمية والإجراءات التي تعالج توازن الجسم التنظيم والأنظمة الأخرى هي أساس الوضعيات.

تساعد أيضا على التخلص من التفكير الزائد والعصبية وقلة النوم، وتساعد في تحسين طريقة تعامل الفرد مع الناس حوله، فهي تهدئ الإنسان بشكل كبير من أجل التعامل مع الناس بطريقة جيدة وتجنب أي صدامات قد تؤذيه.