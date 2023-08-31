الشيخ نصر الدين ابن المنيا.. "الرئيس السيسي" حقق لنا الأمن وحارب الفاشية الدينية

قال الشيخ نصر الدين محمد ، أحد أئمة المساجد بمدينة ملوي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حقق الأمن والأمان لمصر كلها بعد أن أصابنا عاما لم تكن فيها العين لتغمض، كما غزا الصحراء بالمشروعات الكريمة، وأنه قدم الكثير للبلاد من مشاريع لم يحققها رئيس أو حاكم أو ملك سابق وأعاد بناء مصر الحضارة وقال حياة كريمة فصدق.

وأضاف الشيخ نصر، أن الرئيس قدم لمصر وهو يحمل على كتفيه عبء الفقير والمسكين والعشوائيات وما يتقدم على أرض البلاد من مشاريع لم يحققها رئيس أو حاكم سابق وتمكن من تحقيق المعادلة الصعبة وغزا الصحراء بمشروعات وأعاد بناء مصر الحضارة وتعمير وذلك من خلال الجمهورية الجديدة.

وأوضح الشيخ نصر، أن الرئيس كان بمثابة بشري لأكبر فئة من الناس التي أصابها الضرر فقام بتحويل العشوائيات بكل ما فيها من انحراف وأشياء لا يمكن أن تليق بالإنسانية أبدا وتتحول هذه الأشياء إلي قمم المدن حياة كريمة قالها فصدق.

وأشار الشيخ النصر، إلى أن الرئيس عندما كان وزيرًا للدفاع كان من الممكن أن يقول ها أنا وزيرًا للدفاع ليس لي شأن غير حمايتي وحماية نفسي ولكن نثمن فيه أنه وضع روحه على كفه وقام مناهضًا للفاشية الدينية ومحررًا لكل شبر من أشبار مصر وقام عظيمًا يعطي من نفسه وجهده وعمره، فدائيًا أكبر يكفينا فخرًا ولله الحمد أن حقق الله به "وادخلوا مصر إن شاء الله آمنين" انظروا ما قامت به الجمهورية الجديدة وبإذن الله الخير قادم لا محالة.

وأكد الشيخ نصر: “أفخر أن أؤيده وأسانده وأدعمه وأن أثمن فيه قدمت روحك فداء لنا فها نحن روحنا فداء لك يا ابن خير أجناد الأرض كفاك فخرا قول النبي صلي الله عليه وسلم خير أجناد الأرض جند مصر عشت لمصر قائدًا وحاميًا وتحقيقاً للرخاء وعشت تعيد لمصر الحضارة ومصر التاريخية ومصر أم العالم كله ونحن معك وتقبل منا أن تكون لنا رئيسًا”.